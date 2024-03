Feira de negócios da Cooxupé espera atrair 30 mil cafeicultores ao sul de MG

São Paulo, 13 - A Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas (Femagri 2024), organizada pela cooperativa cafeeira Cooxupé, em Guaxupé, no sul de Minas, de 20 a 22 de março, deve atrair cerca de 30 mil produtores. A expectativa de público, segundo a organização, deve ser confirmada pelo fato de as famílias cooperadas procurarem por alternativas sólidas para elevar ainda mais a sustentabilidade dentro das propriedades, assim como alavancar a produtividade.São esperados cafeicultores principalmente do sul e cerrado mineiro, da média mogiana do Estado de São Paulo e das Matas de Minas. "A Femagri está alinhada com as exigências do mercado global e de olho no futuro, por isso este ano traz o tema Cooperativismo: construindo o futuro sustentável das gerações. O foco está na sustentabilidade da produção de café para mostrar aos cooperados a importância do comprometimento com as pautas ambientais, sociais e econômicas", destacou em nota o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo.A feira ocorre em uma área de 107 mil metros quadrados, com a presença de 120 expositores, além de espaços próprios da Cooxupé como a tradicional Fazendinha (celeiro de pautas e alternativas sustentáveis para a cultura do café) e o Protocolo Gerações. Trata-se do pacto de sustentabilidade desenvolvido pela cooperativa, em parceria com a SCS Global Service, para mostrar e direcionar as famílias cooperadas como cumprir os requisitos do protocolo e elevar os níveis de sustentabilidade em suas propriedades, para o fornecimento de café sustentável do ponto de vista ambiental e ético ao mercado global.