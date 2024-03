Dirigente do BCE defende vantagens em implementação de moeda digital

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Piero Cipollone defendeu nesta quarta-feira, 13, as vantagens de uma eventual emissão de moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) na zona do euro. Em uma apresentação em um fórum nos Estados Unidos, Cipollone explicou que 13 dos 20 países do bloco não dispõem de um sistema de pagamentos digital e que uma CBDC poderia suprir essa demanda.

O dirigente acrescentou que o instrumento ajudaria a estabelecer um padrão único para as transações europeias, de uma forma acessível e inclusiva.

De acordo com ele, a divisa digital garantiria a proteção dos dados e de privacidade dos usuários, além implementar salvaguardas internas.

Várias jurisdições discutem o estabelecimento de uma moeda digital para modernizar os arranjos de pagamento, Brasil inclusive.

Nos Estados Unidos, há uma crescente oposição quanto à ferramenta, sob o argumento de que a CBDC não responderia a nenhuma necessidade atualmente em vigor.