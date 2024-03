Como mulher enganou bomba de combustível e furtou 28 mil litros de gasolina

Uma motorista na cidade norte-americana de Lincoln, no Nebraska, foi presa sob acusação de explorar uma falha em uma bomba de combustível para abastecer seu veículo e outros, retirando cerca de 28.012 litros gratuitamente entre novembro de 2022 e junho de 2023. Conforme a polícia local, o furto corresponde a cerca de US$ 27,9 mil (R$ 140 mil na conversão direta).

Dawn Thompson, de 45 anos, roubou da bomba explorando uma vulnerabilidade do sistema, colocando o computador em um modo de demonstração. É importante ressaltar que nos Estados Unidos não há frentista: o próprio motorista abastece o respectivo veículo.

Após o erro de software ser corrigido, a empresa responsável alertou a polícia sobre o possível roubo em outubro de 2023. As autoridades localizaram Thompson rastreando o cartão de recompensas com o qual ela explorava o erro no sistema.

A mulher obteve combustível grátis por 510 vezes durante seis meses, como imagens de câmeras de vigilância do posto comprovaram. Seu cartão também não tinha créditos suficientes para ser usado tantas vezes, de acordo com a polícia.

Thompson também usava o cartão para vender combustível mais barato de forma clandestina. Sua pena de prisão pode chegar até 20 anos de acordo com a lei do estado de Nebraska.

