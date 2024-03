Casper Ruud vence Monfils de virada e vai às quartas de Indian Wells

O norueguês Casper Ruud (número 9 do mundo) venceu nesta quarta-feira (13) o veterano francês Gaël Monfils (de 37 anos e 54º do mundo) em três sets, com parciais de 3-6, 7-6 (7/3) e 6-4, e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia.

Contando com um saque implacável (6 aces, 72% de acertos nos primeiros serviços), Monfils dominou o primeiro set e quebrou o serviço de Ruud na primeira oportunidade que teve, abrindo 3-2 e depois fechando em 6-3.

Sob um sol escaldante no deserto californiano, ele salvou três break points no segundo set quando perdia por 4-3, o que levou a decisão para o tie-break onde Ruud se impôs e venceu a parcial.

Com golpes cada vez menos perigosos, Monfils foi controlado no último set pelo norueguês, para quem bastou uma rápida quebra neste set final.

Ruud vai enfrentar na quinta-feira nas quartas de final de Indian Wells o americano Tommy Paul (17º do mundo) ou o italiano Luca Nardi (123º), que surpreendeu o mundo do tênis ao eliminar o número 1 do mundo Novak Djokovic na segunda-feira.

