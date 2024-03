Caneta barata para iPad vale a pena? Testamos e aqui está a resposta

Quem tem algum aparelho da Apple sabe que não é fácil achar acessórios baratos que sejam compatíveis com seus equipamentos. Isso porque a empresa produz os próprios componentes e os preços, em geral, são altos.

Na busca por opções mais acessíveis, encontramos a caneta WB para iPad. O produto está com desconto na Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, por R$ R$ 229,90 - valor bem menor do que o da Apple Pencil de 1ª geração, que sai por R$ 1.135,00. Testamos o dispositivo e contamos a seguir se ele vale a pena.

O que gostamos

Versátil. A caneta é uma boa ferramenta para quem gosta ou precisa desenhar no iPad, fazer anotações à mão ou prefere não encostar os dedos e sujar a tela. No vídeo abaixo mostramos como o produto funciona.

Realmente funciona. A caneta WB funcionou perfeitamente com um iPad Pro de 5ª geração usado no teste. O produto liga com apenas um toque na parte superior e nem precisou ativar o bluetooth para ser reconhecido pelo tablet da Apple.

Simula a experiência do papel. Para quem vai fazer desenhos ou anotações à mão, a caneta conta com o "palm rejection", que permite que você apoie a mão sobre a tela do iPad sem que prejudique o trabalho. É um recurso que funcionou bem no teste.

Caneta WB para iPad Imagem: Divulgação

Boa bateria. Ela durou em média até 20 horas de uso contínuo após sua recarga, que pode ser feita via cabo USB. A caneta desliga sozinha após cinco minutos sem uso. Outro ponto positivo é que ela gruda na lateral do iPad por meio de um imã.

Pontos de atenção

Não tem sensor de pressão. É uma desvantagem não ter o sensor presente no Apple Pencil oficial da empresa. Por isso, para desenhistas, a versão mais barata acaba não sendo a melhor opção.

Não funciona em iPad muito antigo. A caneta WB só é compatível com tablets da Apple fabricados a partir de 2018.

Vale a pena para quem?

Considerando o preço e que as funcionalidades vão atender à maioria das pessoas, vale muito a pena optar pela caneta WB. Se o uso for apenas para fazer anotações e desenhos mais simples, ela funciona muito bem.

Porém, se o uso for para desenhos profissionais, o acessório pode apresentar algumas desvantagens em relação à caneta da Apple.

*Com informações de review publicado em 18 de dezembro de 2022

