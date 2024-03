Baleado em sequestro de ônibus foi 1º colocado entre cotistas da Petrobras

Bruno Lima da Costa Soares foi baleado por Paulo Sérgio de Lima na Rodoviária Novo Rio, no bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro, durante o sequestro de um ônibus. Ele trabalha na Petrobras, realizando um antigo sonho profissional.

O que aconteceu

Bruno estava a caminho de Juiz de Fora (MG), sua cidade natal, que fica a 265 km de Belo Horizonte, capital de Minas, quando foi baleado.

O UOL conversou com amigos de Bruno, que estão muito abalados com o caso e preferiram não se identificar. Eles disseram que Bruno está realizando o sonho de trabalhar na Petrobras.

Bruno é um rapaz avesso a redes sociais, segundo os amigos. Ele é solteiro e não tem filhos. Entre os colegas é conhecido como Black.

Ele foi aprovado em um concurso na estatal em 2023 para o cargo de operador de lastro, que trabalha com nas operações de manutenção e controle da estabilidade de unidades marítimas de produção de petróleo e gás, segundo a descrição do cargo. Ele foi o primeiro entre os cotistas para vaga destinada a negros.

Há três meses ele começou a fazer o curso de formação. Sempre que há folgas, Bruno retorna para Juiz de Fora.

"Bruno é um recém ingressado na Petrobras, está no curso de formação e ainda não tem o local exato de onde ele vai trabalhar. Nas vindas para o Rio de Janeiro, ele visitou algumas plataformas onde ele seria lotado",

Eduardo Henrique, diretor do Sindipetro-RJ (Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro).

Bruno fez o ensino médio integrado ao curso técnico de Eletrotécnica no CTU (Colégio Técnico Universitário), atual Instituto Federal, em Juiz de Fora. Depois, começou a cursar Engenharia Elétrica na UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora), mas trancou por causa da aprovação na Petrobras.

Antes de passar na estatal, Bruno trabalhou como concursado na própria UFJF e também na Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).

Por causa do estado de saúde grave, o Sindipetro-RJ começou uma campanha pedindo para que as pessoas façam doação de sangue para Bruno.