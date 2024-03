Botafogo empata com Bragantino (1-1) e vai à fase de grupos da Libertadores

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira (13) para a fase de grupos da Copa Libertadores-2024 ao empatar em 1 a 1 em sua visita ao Red Bull Bragantino, a quem já havia vencido por 2 a 1 no jogo de ida desta terceira fase preliminar.

Um gol de Junior Santos no segundo tempo (76'), no primeiro e único chute do Botafogo na direção da meta adversária em toda a partida, colocou o time carioca na frente.

O Bragantino, que empatou com gol de Tallisson dez minutos depois (86'), entrou em desespero na reta final. Embora tenha jogado com um jogador a mais após a expulsão do veterano Damián Suárez no início do segundo tempo, o time paulista não conseguiu fazer o gol da vitória, que deixaria tudo igual no placar agregado.

Com a classificação, o Botafogo será o sétimo brasileiro na fase de grupos da principal competição continental da América do Sul, ao lado de Atlético-MG, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo.

--- Ficha técnica

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Gols:

Red Bull Bragantino: (85')

Botafogo: Santos (75')

Cartões amarelos:

Red Bull Bragantino: Capixaba (90'+6)

Botafogo: Danilo (20'), Marçal (43'), Gatito (45'+1), Tiquinho (79'), Janderson (89')

Expulsões:

Botafogo: Suárez (50')

Escalações:

Red Bull Bragantino: Cleiton (cap.) - Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Candido, Juninho Capixaba - Jadson Silva (Matheus Fernandes 78'), Eric Ramires (Laquintana 59'), Lincoln (Guilherme Lopes 77') - Helinho, Eduardo Sasha (Talisson 78'), Thiago Borbas. Técnico: Pedro Caixinha.

Botafogo: Gatito Fernández (cap.) - Damián Suárez, Lucas Halter, Alexander Barboza, Marçal - Danilo (Gregore Silva 71'), Marlon Freitas, Eduardo (Mateo Ponte 54') - Junior Santos (Tchê Tchê 82'), Savarino (Hugo 71'), Tiquinho Soares (Janderson 82'). Técnico: Fábio Matias.

