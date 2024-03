Bolsas da Ásia e Pacífico fecham mistas, com perdas em Xangai e Tóquio

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 13/03/2024 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com ações na China pressionadas por renovadas preocupações sobre a crise imobiliária local e as de Tóquio estendendo perdas em meio à especulação sobre eventual aperto da política monetária japonesa.

Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,40%, a 3.043,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesta baixa de 0,11%, a 1.768,56 pontos. Relatos sobre um declínio nas vendas de novas moradias na semana passada, após uma breve recuperação na esteira do feriado do ano novo lunar, e de que a Country Garden falhou no pagamento de um cupom de bônus em yuans ontem (12) pesaram em ações do setor imobiliário: Poly Developments & Holdings Group e China Vanke caíram 2,9% e 3,1%, respectivamente.

Em outras partes da Ásia, o Nikkei ficou no vermelho pelo terceiro pregão seguido em Tóquio, com baixa de 0,26%, a 38.695,97 pontos, diante de rumores persistentes de que o Banco do Japão (BoJ) se prepara para acabar com seu juro negativo, adotado há mais de oito anos, e o Hang Seng ficou praticamente estável em Hong Kong, com ligeira perda de 0,07%, a 17.082,01 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 0,44% em Seul, a 2.693,57 pontos, e o Taiex ficou também perto da estabilidade em Taiwan, com leve ganho de 0,07%, a 19.928,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana avançou pelo segundo dia consecutivo, depois de sofrer expressiva queda no começo da semana. O S&P/ASX 200 teve alta de 0,22% em Sydney, a 7.729,40, graças ao forte desempenho de ações de bancos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

