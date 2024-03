BC do Japão debaterá fim dos juros negativos em março se pesquisa sobre salários vier forte, dizem fontes

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - O Banco do Japão debaterá o fim de sua política de juros negativos na próxima semana se a pesquisa preliminar de sexta-feira sobre os resultados das negociações salariais nas grandes empresas produzir números sólidos, disseram fontes, marcando uma mudança histórica em relação ao seu programa de estímulo monetário de uma década.

Embora os investidores estejam cada vez mais precificando a chance de uma mudança em março, qualquer decisão desse tipo pode afetar os mercados financeiros globais, alterando o status do Japão como único fornecedor de dinheiro barato em massa, dizem analistas.

As negociações salariais anuais deste ano começaram com força total nesta quarta-feira, com a Toyota concordando em fornecer aos trabalhadores de suas fábricas o maior aumento salarial em 25 anos, elevando as expectativas de que outras empresas seguirão o exemplo com aumentos expressivos.

Esses primeiros sinais de um forte resultado nas negociações salariais anuais deste ano têm elevado as chances de que o Banco do Japão elimine gradualmente seu estímulo monetário maciço, disseram três fontes familiarizadas com seu pensamento.

O banco central deve analisar uma pesquisa preliminar sobre o resultado das negociações salariais, a ser divulgada pelo sindicato Rengo na sexta-feira, para decidir se as condições para a eliminação gradual do estímulo estão reunidas, disseram as fontes.

"Parece haver fatores suficientes que justificam uma mudança na política monetária em março", disse uma das fontes. "No final, será uma decisão dos nove membros da diretoria", disse a fonte, falando sob condição de anonimato devido à sensibilidade do assunto.

O fim dos juros negativos, que está em vigor desde 2016, seria um marco no programa de estímulo maciço do país e o primeiro aumento de juros desde 2007.

No entanto, uma mudança em março não é algo certo, à medida que alguns membros da diretoria estão preocupados com os recentes sinais de fraqueza no consumo, o que destaca a natureza frágil da recuperação econômica do Japão, disseram eles.

O Banco do Japão pode adiar a decisão até abril se as autoridades acharem que precisam examinar mais dados, como a pesquisa sobre a confiança das empresas, a ser divulgada em 1º de abril, e o relatório trimestral do banco sobre as economias regionais do país, disseram eles.

Muitos participantes do mercado esperam que o Banco do Japão abandone os juros negativos em sua próxima reunião de dois dias, que termina na terça-feira, ou na reunião subsequente em 25 e 26 de abril.

O presidente do banco central, Kazuo Ueda, sinalizou nesta quarta-feira que a autoridade monetária está pronta para eliminar o estímulo já na próxima semana, apontando para "exigências salariais bastante altas" feitas pelos sindicatos.

"O resultado da negociação salarial anual deste ano é fundamental" para decidir o momento da saída do estímulo maciço, disse Ueda ao Parlamento.

"Estamos vendo muitas empresas fazerem ofertas, inclusive hoje. Esperamos chegar a uma decisão apropriada analisando esses resultados de forma abrangente", bem como outros dados, acrescentou.