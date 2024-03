BC da França reduz perspectiva de crescimento para 2024

PARIS (Reuters) - A economia francesa crescerá um pouco menos do que o esperado este ano devido ao enfraquecimento dos gastos dos consumidores e dos investimentos, projetou o banco central do país na terça-feira, colocando pressão adicional sobre as tensas finanças públicas.

A segunda maior economia da zona do euro deverá crescer 0,8% este ano, disse o Banco da França em sua perspectiva trimestral, revisando para baixo s estimativa de 0,9% de dezembro.

No mês passado, o governo reduziu sua previsão de crescimento para 2024 de 1,4% para 1% e anunciou 10 bilhões de euros em cortes orçamentários de emergência para manter seus planos de redução do déficit dentro da meta.

Se o crescimento estiver mais próximo da estimativa do banco central, o governo poderá não ter outra opção a não ser fazer cortes orçamentários adicionais no decorrer deste ano.

Oferecendo algum alívio, o banco central disse que a perspectiva para 2025 melhorou, prevendo um crescimento de 1,5%, de 1,3% em dezembro, com os cortes nas taxas de juros impulsionando a atividade. Em 2026, o crescimento foi estimado em 1,7%, de 1,6% em dezembro.

O banco central também projetou que a inflação ficará em média em 2,5% em 2024, aproximando-se da meta de 2% do Banco Central Europeu no final do ano. A inflação foi projetada em 1,7% em 2025 e 2026.

(Reportagem de Leigh Thomas)