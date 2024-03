Atlético de Madrid vence Inter de Milão nos pênaltis e vai às quartas da Champions

O Atlético de Madrid se classificou nesta quarta-feira (13) para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer a Inter de Milão em casa por 3 a 2 na disputa de pênaltis no jogo de volta das oitavas de final, após o triunfo (2-1) nos 90 minutos.

Federico Dimarco colocou a Inter na frente (22'), mas Antoine Griezmann empatou (35') e Memphis Depay fez 2 a 1 na reta final (87'), levando ao empate de 2 a 2 no placar agregado e mandando a partida para a prorrogação, já que o 'Atleti' havia perdido por 1 a 0 na ida em Milão.

O placar permaneceu inalterado nos 30 minutos de tempo extra, o que levou às penalidades máximas. Nelas, os erros de Alexis Sánchez, Davy Klaasen e Lautaro Martínez deram ao Atlético a vaga nas quartas de final da Champions.

Os 'rojiblancos' continuam a sua trajetória no mais importante torneio europeu de clubes, onde têm grandes esperanças depois de terem sido eliminados nas semifinais da Copa do Rei e terem poucas chances de conquistar o título do Campeonato Espanhol.

O Atlético, impulsionado pela sua torcida, que lotou o estádio Metropolitano, começou esta quarta-feira pressionando a Inter.

Um cruzamento logo no início de Samuel Lino, defendido pelo goleiro Yann Sommer (5'), foi um aviso de que o Atlético estava disposto a reverter a desvantagem.

A Inter respondeu à pressão local com lançamentos longos em busca de Lautaro e Marcus Thuram, cujas jogadas deram trabalho aos defensores do time espanhol.

Denzel Dumfries poderia ter colocado os 'nerazzurri' na frente com um chute que foi desviado por Oblak, que apareceu novamente para interceptar outro disparo de Dumfries (13').

O Atlético, com Koke comandando no meio de campo, cercou a área da Inter, mas sem conseguir acertar nos últimos metros.

- Inter abre o placar -

Álvaro Morata, sozinho na área, desviou de cabeça um cruzamento de Mario Hermoso, mas a bola encontrou a mão de Sommer (29'), que foi um dos destaques de sua equipe.

O gol parecia mais perto do Atlético, mas Nicolo Barrella colocou a bola na área do time espanhol e Dimarco apareceu para fazer 1 a 0 para a Inter (33').

A alegria durou apenas dois minutos. Antoine Griezmann aproveitou uma bola mal afastada na área adversária para empatar em 1 a 1 (35').

O 'Pequeno Príncipe', que voltava a campo depois de três semanas lesionado, teria mais uma vez a oportunidade de colocar sua equipe na frente, mas o seu chute rasteiro foi travado por Sommer no início do segundo tempo (52').

O Atlético chegava pelas laterais para colocar bolas na área, onde aos 60 minutos Morata chegou para mandar por cima sem perceber que tinha Griezmann livre atrás.

- Depay vira, Oblak brilha nos pênaltis -

A Inter deixou a iniciativa para o Atlético, buscando encontrar o momento certo para sair no contra-ataque aproveitando os espaços.

O técnico do Atlético, Diego Simeone, buscou dar mais fôlego ao time com as entradas de Angel Correa e Rodrigo Riquelme no lugar de Rodrigo de Paul e Lino, respectivamente (71').

Riquelme quase marcou um gol assim que entrou com uma corrida pela ponta e um chute que foi desviado por Benjamin Pavard (75').

A Inter respondeu com um disparo de Thuram para as nuvens quando estava sozinho após receber um passe de Lautaro (76'), naquela que foi a melhor chance do time visitante.

O Atlético partiu com tudo na direção da meta de Sommer nos minutos finais, até que Memphis Depay fez 2 a 1 com um chute cruzado (87'), após ter acertado a trave pouco antes (86'), levando a torcida ao delírio e mandando o jogo para a prorrogação.

Na prorrogação, Depay, que substituiu Álvaro Morata (80'), quase marcou na cara do gol, mas o chute foi muito para o centro (96'). Ángel Correa também tentou a virada, mas esbarrou mais uma vez no goleiro Yan Sommer (105'+2).

A partida terminaria nos pênaltis e Jan Oblak teve sua noite de herói ajudando seu time a avançar para a próxima fase.

Ele defendeu as cobranças de Alexis Sánchez e Davy Klaasen. E Lautaro Martínez mandou para fora, dando início às comemorações no estádio Metropolitano.

