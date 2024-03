Ativistas de direitos animais protestam contra Ibrahimovic

VERONA, 13 MAR (ANSA) - Um grupo de ativistas dos direitos animais realizou nesta quarta-feira (13) um protesto contra o ex-jogador sueco Zlatan Ibrahimovi?, atual dirigente do Milan, em Verona, na Itália.

Os militantes do "Centopercentoanimalisti" colocaram uma faixa na entrada de visitantes do estádio Bentegodi, onde o Milan enfrentará o Hellas Verona no próximo domingo (17), para protestar contra a paixão do ex-craque pela caça.

Esta não é a primeira vez que os ativistas do movimento têm Ibrahimovi? como alvo. Em 2022, um protesto já havia sido realizado também em Verona contra o então jogador sueco e sua esposa pelas suas "jornadas de morte".

Neste último ato, os ativistas dos direitos dos animais acusaram Ibrahimovi? de ter comprado uma ilha no Báltico, "que povoou com animais que gosta de matar com os seus amigos", declararam os representantes do Centopercentoanimalisti. (ANSA).

