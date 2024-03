Comandante do Hamas morre em ataque israelense no Líbano que deixou dois mortos

Um comandante do Hamas morreu nesta quarta-feira (13) em um ataque israelense a um carro no sul do Líbano, disse o movimento palestino, que também deixou outro morto, segundo a mídia libanesa.

O ataque teve como alvo um carro perto da cidade costeira de Tiro, perto do campo de refugiados palestinos de Rashidieh, disse um fotógrafo da AFP que viu o veículo carbonizado.

O Hamas anunciou a morte de Hadi Mustapha, membro das brigadas Al-Qasam, seu braço armado, e indicou que ele vivia no campo de Rashidieh.

A agência de imprensa oficial libanesa, ANI, informou dois mortos e dois feridos.

Desde o início, em 7 de outubro, da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, o movimento libanês Hezbollah executa ataques quase diários contra o Exército israelense, para expressar apoio ao aliado palestino.

O braço armado do Hamas também reivindicou a responsabilidade de alguns ataques contra Israel a partir do território libanês.

Israel executa ataques contra o território libanês, cada vez mais profundos, e operações contra os líderes do Hezbollah e do Hamas no país.

Em 2 de janeiro, um importante líder do Hamas, Saleh Arouri, morreu em um ataque de drone atribuído a Israel nos subúrbios ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah.

Em 10 de fevereiro, outro líder do Hamas, Basel Saleh, escapou da morte quando um drone israelense atacou o seu carro, cerca de 40 km ao norte da fronteira israelense-libanesa.

