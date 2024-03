Assessor do BC da China pede reforma estrutural para estimular crescimento em 2024

PEQUIM (Reuters) - A China deveria confiar mais em reformas estruturais e menos em estímulos econômicos para impulsionar o crescimento este ano, disse nesta quarta-feira Liu Shijin, assessor do banco central.

Liu, membro do comitê de política monetária do Banco do Povo da China, disse que a economia pode atingir sua meta de crescimento de cerca de 5% este ano, mas que é necessário um esforço maior tanto no estímulo quanto nas reformas estruturais.

"Não há problema em as políticas macroeconômicas se tornarem moderadamente frouxas e mais proativas, mas há uma tendência de se concentrar apenas nas políticas macroeconômicas e nem mesmo se lembrar de como promover algumas reformas estruturais", disse Liu em um fórum.

"A relação entre as políticas macroeconômicas e as reformas estruturais talvez precise ser esclarecida."

Investidores e analistas estão atentos às novas reformas de Pequim para resolver os desequilíbrios econômicos profundamente arraigados.

A economia chinesa pode crescer potencialmente cerca de 5%, com apenas um ponto percentual proveniente do efeito da política econômicas, e o restante das "condições básicas e do ambiente da política institucional", sugerindo que as reformas são mais importantes, disse ele, acrescentando que algumas reformas poderiam ajudar o crescimento imediatamente.

"Algumas políticas de reforma estrutural também podem ter efeitos imediatos, que podem ser mais rápidos do que algumas políticas macroeconômicas", disse Liu, em meio a preocupações de que as reformas podem não produzir benefícios econômicos rápidos e que algumas mudanças podem prejudicar o crescimento.

No início da reunião anual do Parlamento na semana passada, o primeiro-ministro Li Qiang anunciou uma meta ambiciosa de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5% e revelou medidas modestas de estímulo.

(Reportagem de Kevin Yao)