Barba, cabelo e bigode: aparador de pelos campeão de vendas está por R$ 107

A versatilidade e a comodidade de se cuidar em casa estão entre os principais atrativos dos aparadores de pelos. Equipamentos do tipo facilitam processos como cortar o cabelo, fazer a barba ou aparar regiões do corpo.

Dentro dessa categoria, o Guia de Compras UOLencontrou nesta quarta-feira (13) um modelo com ótimo desconto: o Super Groom 10, da Mondial, por R$ 106,60 (44% off). Confira abaixo o que diz quem já comprou o produto na Amazon, parceira do UOL.

O que ele tem de bom:

Realiza funções para cabelo, barba, bigode e pelos;

Vem com um aparador tamanho grande, um microbarbeador, quatro pentes de corte para regulagem de altura e um pente ajustável de aparador de barba com 16 níveis de altura;

Funciona sem fio, com uma bateria interna com autonomia de até 90 minutos de uso;

Pode ser recarregado na base bivolt, que também serve como estojo para guardar todos os acessórios.

O que gostamos: é um aparelho de ótimo custo-benefício e versátil, que pode ser usado para diversas finalidades.

Quem pode gostar: pessoas que não gostam de perder tempo em salões ou são alérgicos a lâminas.

O que diz quem comprou

O aparador de pelos da Mondial tem nota média de 4,7, de um máximo de 5, entre as mais de 29,7 mil avaliações na Amazon.

Produto de ótima qualidade! De todos as maquininhas acredito que essa seja o melhor custo-beneficio de longe . Eduardo

Atinge a expectativas, uma grande variedade de pontas, boa autonomia de bateria e bem precisa e prática, com certeza vale a compra. Henriquel

Tenho usado esse aparador há uns quatro meses desde que comprei, e até aqui foi muito bem no que se propõe. A bateria tem uma boa duração, os pentes e diferentes 'cabeçotes' são úteis, fácil de limpar. Não sei dizer o quão bom é comparado as outras versões dessa linha super groom, mas essa versão me agradou até o momento. Anderson

Comprei para meu namorado, é ótimo, pois agora ele não tem mais alergias causadas pela gilete. A bateria durou um mês usando umas 3x na semana, ele gostou bastante. Rafaela

Principais reclamações

A maior parte das críticas está relacionada ao acabamento e à qualidade do aparador, considerados básicos. Alguns consumidores relatam que o equipamento, inclusive, machucou partes sensíveis do corpo.

Produto bem básico, acabamento todo em plástico. Achei que onde era azul seria algo emborrachado, mas não é, a base do produto é de um plástico bem frágil, parece aqueles plásticos que vem acomodando os produtos dentro da embalagem. Junior

O barbeador é bom, mas os acessórios ficam a desejar! Os pentes quando eu o utilizo fica puxando e agarrando os fios da barba. Diogo

Não indico para quem quer usar para aparar a barba. Não é muito amolado e machuca. Para aparar pelos do corpo é bom. Loan

*Com texto publicado em 28 de dezembro de 2023.

