Ao menos um morto em bombardeio israelense de depósito da ONU em Gaza (UNRWA)

A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) reportou, nesta quarta-feira (13), a morte de ao menos um de seus funcionários em um centro de distribuição de alimentos em Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

"Ao menos um membro do pessoal da UNRWA morreu e 22 ficaram feridos no bombardeio israelense de um centro de distribuição de alimentos no leste de Rafah", indicou essa entidade em um comunicado. O Exército israelense, questionado pela AFP sobre o ocorrido, se absteve até o momento de qualquer comentário.

O Ministério da Saúde de Gaza, governado pelo movimento islamista Hamas, informou um saldo de quatro mortos no "bombardeio" ao depósito.

"O ataque de hoje contra um dos poucos centros de distribuição da UNRWA ainda em funcionamento na Faixa de Gaza ocorre em um momento que os suprimentos estão escassos" e "a fome se espalha", afirmou o diretor da agência, Philippe Lazzarini, citado no comunicado.

"Todos os dias comunicamos as nossas coordenadas às partes em conflito. O Exército israelense as recebeu, incluindo desse centro, ontem (terça-feira)", acrescentou Lazzarini.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, pelo menos 165 membros da equipe da UNRWA morreram e mais de 160 espaços dessa agência da ONU foram bombardeados, incluindo escolas, aponta o comunicado.

