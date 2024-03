Americanas sugere usar FGTS para comprar ovo de Páscoa; clientes ironizam

A Americanas permite que clientes usem o dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para comprar ovos de Páscoa. A informação, que viralizou a partir de uma foto compartilhada nas redes sociais, causou polêmica e motivou piadas. A empresa argumenta que a prática é adotada por "vários setores" da economia.

O que aconteceu

Cartaz em loja sugere usar o FGTS para comprar ovos de Páscoa. A foto publicada na terça-feira (12) por um perfil no X (antigo Twitter) mostra um papel colado em um dos ovos expostos no interior de uma loja da Americanas. No cartaz, lê-se: "Compre com seu FGTS. Consulte com um dos nossos promotores".

Imagem viralizou, e clientes ironizaram: 'Antigamente financiava casa'. Em menos de 24 horas, o post original já tinha mais de 1,6 milhão de visualizações e milhares de interações. "Antes se dava entrada no apartamento com o FGTS, agora se compra ovo de Páscoa. Que p... de país é esse?", escreveu um usuário do X (veja mais reações abaixo).

Americanas diz que FGTS é usado por 'vários setores' da economia. Procurada pelo UOL, a empresa citou a criação do saque-aniversário, que permitiu aos clientes usar o FGTS para "compras em várias categorias de sua rede de lojas". A Americanas também reforçou que a utilização é apenas "mais uma opção de pagamento para o consumidor".

Reações e piadas

"Geração dos meus pais comprava casa com FGTS, a minha compra ovo de Páscoa. O neoliberalismo está destruindo o que resta dessa nação", diz a publicação original da foto.

"Geração dos meus pais comprava casa com FGTS, a minha compra ovo de páscoa, o neoliberalismo está destruindo o que resta dessa nação"

"Ovo de Páscoa está tão caro que tem loja permitindo empréstimo via FGTS pra pagar chocolate. Olha o potencial de desgraça para as contas do consumidor isso aí", alertou outro perfil.

Ovo de Páscoa (e as barras é bombons também) está tão caro que tem loja permitindo empréstimo via FGTS pra pagar chocolate



"Olha o potencial de desgraça pras contas do consumidor isso aí"

Muitas das reações citam o fato de que antes o FGTS era mais associado à compra da casa própria, por exemplo, e não de itens mais básicos. "Antes se dava entrada no apartamento, agora se compra ovo de Páscoa. Que p... de país é esse?", criticou um usuário do X.

"Antes se dava entrada no apartamento com FGTS , agora se compra ovo de páscoa kkkkk, que porra de país é esse ?"

Outras pessoas também comparam o preço do ovo de Páscoa ao do azeite, que subiu 44,23% nos últimos 12 meses, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). "Após parcelar meu azeite em 12 vezes no cartão, irei sacar meu FGTS para comprar ovo de Páscoa... Que mundo terrível", ironizou um perfil.

"após parcelar meu azeite em 12x no cartão, irei sacar meu fgts pra comprar ovo de páscoa... que mundo terrível"

"Ovo de Páscoa virou algo tão surreal que agora tu tem que usar o FGTS para conseguir comprar", escreveu outro consumidor.