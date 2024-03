Almería demite técnico Gaizka Garitano e anuncia Pepe Mel

O Almería demitiu nesta quarta-feira (13) o técnico Gaizka Garitano e anunciou para seu lugar o veterano Pepe Mel.

"Gaizka Garitano não é mais técnico do Almería, uma vez que clube e treinador chegaram a um acordo para a rescisão de contrato", informou o Almería em um comunicado.

Os maus resultados da equipe, lanterna do Campeonato Espanhol, levaram à demissão de Garitano, de 48 anos, que ficou apenas cinco meses no cargo.

O treinador, que chegou ao Almería em outubro no lugar de Vicente Moreno, será substituído por Pepe Mel, que tem passagens por Betis e Rayo Vallecano.

Mel estava livre no mercado desde fevereiro, quando deixou o OFI Creta, da Grécia.

O novo treinador, de 61 anos, chega com a missão de tentar salvar o Almería do rebaixamento. A equipe somou apenas dez pontos em 28 rodadas e está a 14 do Celta de Vigo, primeiro time fora da zona de perigo.

