Foto mostra homem com muletas 1 h antes de ser morto; PM diz que ele atirou

Um homem morto em uma operação da PM no Morro de São Bento, em Santos, na noite de 9 de fevereiro, foi fotografado cerca de uma hora antes ao lado de muletas, sentado na calçada. A PM diz que ele atirou contra policiais. Com 43 mortes em pouco mais de um mês, a ação da PM no litoral é a mais letal de São Paulo desde o massacre do Carandiru.

O que aconteceu

A foto obtida pelo UOL mostra Leonel Andrade Santos ao lado das muletas, às 20h03 de 9 de fevereiro. Ele foi morto após ser baleado em uma operação policial no local, às 21h, segundo consta em boletim de ocorrência obtido pela reportagem. Além dele, Jefferson Ramos Miranda morreu na mesma ação, também atingido por disparos da PM.

A foto é mais um indício de que o meu marido estava desarmado, só com as muletas e o celular. O Leonel não tinha nem condições para segurar um revólver. Ele mal conseguia segurar as muletas dele. Não houve troca de tiros.

Beatriz da Silva Rosa, esposa de Leonel

Moradora tirou foto para indicar local de uma entrega. A foto foi feita por uma moradora para auxiliar um motoboy a localizar onde ela morava e fazer uma entrega. "Eu estava na rua esperando um motoboy, e o Leonel acabou aparecendo. Minutos depois, aconteceram os tiros. A foto é mais uma prova de que não houve confronto. Moramos em um bairro humilde, mas tranquilo. Não há traficantes armados andando pela rua", diz a testemunha, que não se identificou.

Parentes das vítimas e testemunhas contestam versão da PM. Testemunhas ouvidas pelo UOL no local do crime contestaram a versão das forças de segurança, negando que os homens mortos estivessem armados. Ainda que tenham testemunhado a ação, os moradores que estavam próximos ao local dos disparos disseram que ainda não foram procurados pela Polícia Civil, que investiga o caso.

Temos também imagens da vítima com muletas. A Ouvidoria instaurou procedimento nesse caso. Estamos sistematizando as informações colhidas com testemunhas e vizinhos. Todo o material será encaminhado à Corregedoria da PM e ao Ministério Público para contribuir com as apurações.

Cláudio Silva, ouvidor das polícias de SP

SSP mantém a mesma versão

A SSP manteve a versão de que Leonel e Jefferson foram mortos porque teriam apontado armas para os PMs. Questionada pelo UOL, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse em nota que os agentes foram ao local para atender uma denúncia de tráfico de drogas.

PM é legalista e atua no cumprimento do seu dever constitucional, diz SSP. A pasta disse ainda que as corregedorias da PM e da Polícia Civil estão à disposição para formalizar qualquer denúncia contra os seus agentes.

Secretaria disse ter apreendido armas e drogas. Ainda de acordo com a SSP, Leonel e Jefferson foram levados ao hospital, mas não teriam resistido aos ferimentos.