Ações da China caem após Country Garden pressionar incorporadoras imobiliárias

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em queda nesta quarta-feira, pressionadas pelas incorporadoras imobiliárias uma vez que a Country Garden deixou de fazer o pagamento um cupom, enquanto alguns investidores realizaram lucros já que não viram nenhuma surpresa na reunião anual do Parlamento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 0,7%, enquanto o índice de Xangai recuou 0,4%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 0,07%.

A Country Garden Holdings caiu 4,9% uma vez que a incorporadora chinesa disse que os fundos para o pagamento de um cupom de 96 milhões de iuanes (13 milhões de dólares) com vencimento na terça-feira não estavam totalmente disponíveis, e que planeja levantar fundos para o pagamento do cupom onshore dentro do período de carência de 30 dias.

O índice imobiliário do CSI300 caiu 2,6%, enquanto o setor de seguros teve queda de 3,4%. Entretanto, as ações de jogos de anime saltaram 4,3%.

Em Hong Kong, as incorporadoras do continente listadas na cidade caíram 1,1%, mas as gigantes da tecnologia ganharam 0,3%.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, anunciou uma ambiciosa meta de crescimento econômico para 2024 de cerca de 5%, mas analistas dizem que pode ser necessário muito mais estímulo para atingir a meta deste ano.

"Não houve surpresas no tão esperado Congresso Nacional do Povo, com as principais metas econômicas e fiscais em linha com as expectativas do mercado, enquanto faltaram detalhes", disse o UBS em uma nota.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,26%, a 38.695 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,07%, a 17.082 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,40%, a 3.043 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,70%, a 3.572 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,44%, a 2.693 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,07%, a 19.928 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,61%, a 3.160 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,22%, a 7.729 pontos.