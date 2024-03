Por uso indevido da lente, ela teve parasita que come córnea e perdeu visão

"Não sei ao certo como peguei, mas foi pelo uso indevido da lente de contato. Aquela falta de cuidado, de dormir com a lente, lavar de um modo errado. Estou pagando um preço caro. Vocês não fazem ideia da dor. Eu tomo morfina de 3 em 3 horas e não passa. Minha vida parou." Foi assim que Nicole Géo contou como pegou um parasita que come córnea, em 2021. No vídeo publicado no TikTok, a cirurgiã dentista de Belo Horizonte (MG) compartilhou sua história para alertar usuários de lente.

"Quem tem conhecido que usa lente de contato, alerte. Se eu puder ajudar uma pessoa a não viver o que eu vivi, já é maravilhoso. Eu parei minha vida por quase dois anos", disse ela em outra publicação na rede social.

O parasita em questão é o protozoário Acanthamoeba spp. Ele é encontrado em ambientes aquáticos variados, como água doce, piscinas, banheiras e até na água da torneira. Como ele se alimenta de proteínas, costuma aderir às lentes de contato e depois "passar" para a córnea, a camada transparente que protege os olhos.

Os sintomas incluem dor intensa, vermelhidão, fotofobia (sensibilidade à luz), visão turva, sensação de corpo estranho e lacrimejamento excessivo.

É uma dor fora do normal, eu vivia dopada. A dor irradia para a cabeça inteira. Eu ia até fazer cirurgia para 'desligar' o lado esquerdo do meu rosto para sempre, para eu parar de sentir dor, mas minha médica não deixou. Passei por inúmeras cirurgias e até hoje não enxergo do olho esquerdo. Nicole Géo

Nicole conta que suspeitou que havia algo de errado quando começou a sentir uma dor muito forte. Ela foi ao médico, mas não havia nada visível. Em 15 dias, o olho ficou vermelho e ela já não conseguia enxergar.

"Recebi diversos tratamentos, incluindo remédios para dor e colírios, mas cada dia apresentava novos diagnósticos e problemas, agravando ainda mais a situação. Deparei-me com a pior versão de mim mesma, sem perspectiva de cura", disse em um dos vídeos.

O primeiro transplante de córnea trouxe alívio, mas novas consequências da doença surgiram. Ela fez mais de 20 cirurgias e um novo transplante. Agora, está na fila para um terceiro.

Por uma besteira de dormir de lente ou tomar banho de lente, usar soro fisiológico, nadar de lente, não limpar de forma correta, pode dar um B.O. muito grande. Eu ainda não voltei a enxergar. Não enxergo nada do olho esquerdo, só o meu direito funciona. Por um uso indevido da lente, corri o risco de perder totalmente o olho, tirar o globo todo e usar prótese. Graças a Deus não precisou. Nicole Géo

Nicole Géo compartilhou no TikTok o processo de diagnóstico e tratamento Imagem: Reprodução/TikTok

Complicações são graves

O diagnóstico precoce e o tratamento são cruciais para evitar complicações graves, que podem incluir a necessidade de transplante de córnea ou até mesmo a perda da visão.

"As complicações possíveis de uma infecção por Acanthamoeba incluem cicatrizes na córnea, perda de visão e até mesmo cegueira", alerta Laura Cunha, oftalmologista da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha.

O tratamento é prolongado e pode incluir o uso de colírios específicos, analgésicos orais e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos, como o transplante de córnea. A colaboração entre oftalmologistas e outros especialistas médicos, como infectologistas e microbiologistas, é essencial para o sucesso do tratamento.

Como se prevenir

"É importante seguir algumas medidas de precaução, como evitar o uso de lentes de contato durante atividades aquáticas, usar soluções adequadas para limpeza e desinfecção das lentes de contato, evitar o contato direto dos olhos com água não tratada ou contaminada, e adotar boas práticas de higiene ocular, como lavar as mãos antes de tocar nos olhos", diz Roberto Anbar, oftalmologista credenciado Omint.

De acordo com André Ruppert, oftalmologista especialista em córnea e cirurgia refrativa do Hospital Japonês Santa Cruz, algumas dicas para proteger a saúde ocular e evitar infecções são:

Lave as mãos regularmente;

Use óculos de proteção na piscina, ou seja, evite o contato dos olhos com água não tratada;

Siga as orientações de higiene das lentes de contato: não durma com elas, substitua-as de acordo com as orientações.;

Evite compartilhar itens pessoais para os olhos;

Faça exames oculares regulares.

Manter consultas regulares com um oftalmologista e buscar atendimento imediato ao notar qualquer sintoma anormal também são passos importantes para a saúde ocular.