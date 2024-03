Precisando trocar o celular? iPhone, Samsung e outros estão com até 50% OFF

Estava à espera de uma boa oportunidade para trocar seu celular? Na Semana do Consumidor há aparelhos com até 40% de desconto.

O Guia de Compras UOL organizou uma seleção com 12 modelos de iPhone, Samsung, Motorola e Xiaomi em promoção. Os preços variam de R$ 800 até cerca de R$ 6.000.

Confira a seguir e escolha o que cabe melhor no seu bolso (por serem preços promocionais, podem mudar a qualquer momento sem aviso prévio):

iPhone

Tem entrada USB-C, que permite o uso de carregadores que não sejam da Apple;

Conta com recurso "Ilha dinâmica", que aproveita a presença do entalhe no topo da tela para exibir notificações e executar comandos de programas;

Câmera dupla traseira com até 48 MP e câmera frontal de 12 MP;

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 1.000 nits (unidade de medida referente ao brilho);

6 GB de memória RAM;

Bateria de 3.349 mAh, com reprodução de streaming de vídeo direto até 16h, segundo a Apple.

Duas câmeras traseiras de 12 MP cada e câmera de selfie de 12 MP;

6 GB de memória RAM;

Tela de 6,1 polegadas, com brilho máximo de 800 nits;

Bateria de 3.279 mAh.

Tela Oled com resolução de 2.532 x 1.170 pixels;

Bateria de 3.240 mAh, que pode durar mais de um dia e meio ou até dois dias;

Câmera dupla com sensor.

Samsung

Conexão 5G;

Tela de 6,6 polegadas;

128 GB de armazenamento;

3 câmeras para fotos de média e curta distância, com sensor principal de 48 MP (câmera de selfie de 13 MP).

Processador Exynosde até 3.2 GHz e 4 nanômetros;

Tela de 6,7 polegadas QHD+ Dynamic AMOLED;

256 GB de armazenamento;

Bateria de 4.900 mAh;

Resistência à água: até 30 minutos a 1,5 metro de profundidade.

Tela de 6,4 polegadas com resolução de 1080 x 2340 pixels;

Compatível com 5G;

Memória interna de 128 GB;

Câmera tripla traseira de 50 MP, 12 MP e 10 MP, e selfie de 10 MP;

Espessura de 8,2 mm.

Tela de 6,8 polegadas;

Compatível com 5G;

Memória interna de 256 GB;

Câmera quádrupla traseira de 200 MP, 12 MP, 10 MP e 10 MP, e selfie de 12 MP;

Espessura de 7,8 mm.

Xiaomi

Sistema operacional Android 13.0;

Tela de 6,67 Polegadas e 120 Hz FHD+ AMOLED;

120 Hz FHD+ AMOLED; Câmera tripla de 108 MP;

256 GB de armazenamento.

Motorola

Sistema operacional Android 13.0;

Tela Full HD+;

Câmera de 50 MP com visão noturna e captura dupla;

Áudio estéreo com Dolby Atmos;

Superbateria + Carregador TurboPower;

128 GB de armazenamento.

Sistema operacional Android 13.0;

Compatível com tecnologia 5G;

Tela imersiva FHD+ e Dolby Atmos;

Câmera de 50 MP + OIS;

Superbateria e carregamento TurboPower;

128 GB de armazenamento.

Sistema operacional Android 13.0;

Tela em linhas curvas de 144 Hz + áudio Dolby Atmos de 6,55 Polegadas ;

Carregamento ultrarrápido com o TurboPower 68 W

256 GB de armazenamento.

