Weg investirá R$100 mi em nova fábrica no México

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg informou nesta terça-feira que vai investir 100 milhões de reais em uma nova fábrica de tintas líquidas industriais no México, que deve entrar em operação no início de 2026, para atender o mercado da América do Norte e Central.

Segundo a Weg, a nova unidade terá cerca 5.300 metros quadrados de área construída e ampliará a capacidade produtiva atual da divisão de fabricação de tintas da companhia, Weg Tintas.

"Os investimentos serão realizados em Atotonilco de Tula, onde a empresa já produz tintas em pó para os segmentos industrial e de infraestrutura", afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

A Weg já produz tintas e vernizes industriais em Guaramirim e Mauá, no Brasil, e em Buenos Aires, na Argentina.

