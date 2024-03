Wall St sobe em negociações turbulentas após dados de inflação

Por Bansari Mayur Kamdar e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices acionários de Wall Street buscavam direção nesta terça-feira, conforme investidores mantinham suas apostas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses, mesmo com dados sobre os preços ao consumidor mais fortes do que o esperado.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que os preços ao consumidor dos EUA aumentaram em fevereiro, em meio a custos mais altos de gasolina e moradia, sugerindo alguma rigidez na inflação, o que pode adiar um corte da taxa de juros em junho pelo Federal Reserve.

O índice de Preços ao consumidor aumentou 0,4% no mês passado, depois de ter subido 0,3% em janeiro. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor subiram 0,4% em fevereiro, mesma margem de janeiro.

"A tendência desinflacionária está diminuindo, mas a inflação não está ressurgindo", disse Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management.

"Esse dado é suficiente para manter as expectativas de corte de juros em junho - mas outro número como essa no próximo mês empurrará o primeiro corte para o segundo semestre do ano, colocando em questão a narrativa do pouso suave."

Operadores agora veem 70% de chance de que o primeiro corte na taxa de juros ocorra em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME, de 71% antes do relatório de inflação.

O Dow Jones Industrial Average subia91,04 pontos, ou 0,23%, a 38.860,70 pontos. O S&P 500 tinha alta de25,07 pontos, ou 0,49%, a 5.143,01 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 95,28 pontos, ou 0,59%, a 16.114,56 pontos.