Vendas de etanol crescem 32,44% em fevereiro, a 2,82 bilhões de litros, diz Unica

São Paulo, 12 - As vendas de etanol totalizaram 2,82 bilhões de litros em fevereiro passado, o que representa aumento de 32,44% em relação ao mesmo mês do ano passado. O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 998,80 milhões de litros - aumento de 5,28% - enquanto o etanol hidratado registrou venda de 1,82 bilhão de litros - crescimento de 54,24%. Os números fazem parte de levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta terça-feira.No mercado doméstico, as vendas de etanol hidratado em fevereiro totalizaram 1,68 bilhão de litros - variação de 53,91% em comparação com o ano passado. Na comparação com janeiro de 2024, "a elevada competitividade do biocombustível ante o concorrente fóssil mantém a demanda aquecida pelo renovável, indicando um crescimento de 11% nas vendas por dia útil, mesmo em um mês com três úteis dias a menos que janeiro", destacou a Unica.Já a comercialização de etanol anidro, por sua vez, foi de 975,91 milhões de litros - aumento de 10,70%. Com esse resultado, o volume comercializado no mercado interno totalizou 2,66 bilhões de litros, 34,63% superior ao registrado no mesmo mês do ano anterior.No acumulado da safra 2023/24, a comercialização de etanol alcança 29,76 bilhões de litros, representando um aumento de 11,19%. O hidratado compreende uma venda no volume de 18,08 bilhões de litros (+18,63%), enquanto o anidro de 11,68 bilhões (+1,35%).Mercado de CBiosDados da B3, até sexta-feira passada, 8, indicam a emissão de 7,68 milhões de créditos em 2024. Segundo a Unica, em posse da parte obrigada do programa RenovaBio há 41,23 milhões de créditos de descarbonização - esse montante já é superior à meta estabelecida para o ano de 2023, de 37,47 milhões de CBios, e cujo prazo de cumprimento se encerra em 31 de março.