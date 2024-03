União Brasil: Quem é Antônio Rueda, que teve casas incendiadas em PE?

O novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, 49, teve duas casas incendiadas nesta segunda-feira (11). No centro de uma crise interna do partido, o advogado foi eleito para comandar a sigla no final de fevereiro e deve assumir em maio.

Carreira política

Rueda nunca foi eleito ou sequer participou de algum pleito como candidato. Advogado, empresário e ex-presidente da Comissão Especial de Criptomoedas e Blockchain da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), ele sempre atuou nos bastidores da política.

Membro do PSL (Partido Social Liberal) desde os anos 2000, ele chegou a ser cogitado pelo partido para disputar o governo de Pernambuco nas eleições de 2006, após o pedido de cassação da candidatura de Rivaldo Soares, que foi atendida pelo TRE, mas o plano não vingou.

Antônio Rueda ganhou destaque no PSL ao longo dos anos e chegou ao cargo de presidente interino do partido em 2018, quando Luciano Bivar, fundador e chefe de longa data da legenda, saiu em licença para concorrer ao cargo de deputado federal por Pernambuco. Após a recondução de Bivar ao cargo, Rueda permaneceu como vice-presidente do partido.

Na vice-chefia do PSL em 2019, primeiro ano de Jair Bolsonaro (à época no partido) na presidência, Rueda articulou pautas do governo no Congresso. Em meio à crise que resultou na saída do ex-presidente da sigla, Rueda lutou para a permanência de Bolsonaro, e chegou a dizer que o PSL estava "pacificado com o presidente".

Rueda foi um dos principais articuladores da fusão entre o PSL e o DEM (Democratas), que foi concretizada no início de 2022 e deu origem ao União Brasil. A nova aliança herdou a diretoria do PSL: com isso, Rueda foi indicado como vice-presidente da nova sigla, com Bivar presidente.

Desde a criação do União Brasil, Rueda se aproximou de Arthur Lira (PP), atual presidente da Câmara. A proximidade foi tanta que as legendas dos dois chegaram a cogitar se fundir, mas o plano não seguiu adiante.

Crise no União Brasil

Rueda foi eleito presidente do União Brasil no dia 28 de fevereiro deste ano, evidenciando uma cisão de longa data na sigla. Desde sua criação, o partido ficou dividido entre as alas das legendas pré-fusão e, apesar de ser originário do PSL, o agora chefe do União Brasil ganhou a eleição apoiado por egressos do DEM.

A própria mudança na diretoria do partido já foi definida após desentendimentos internos. Em 2022, por exemplo, Rueda participou de uma reunião sobre a "terceira via" nas eleições com dirigentes do PSDB, MDB e Cidadania e sem Bivar.

No mês passado, antes das eleições que definiram Rueda como novo chefe do partido, Bivar apareceu com uma pasta com a inscrição "denúncias". O deputado disse que não poderia revelar o conteúdo dos documentos. De acordo com ele, há uma investigação interna na sigla coordenada pelo Departamento Jurídico.

Embora não tenha afirmado categoricamente que as supostas denúncias que carregava eram contra Rueda, nem apresentado provas, o presidente do União deu a entender que seu possível sucessor estaria envolvido nos supostos esquemas ilícitos.

Essas denúncias são de toda a sorte, são incríveis. São denúncias de que o partido não pode estar na mão de alguém que queira usá-lo a título de fazer negócios , disse o deputado.

"Denúncias têm aqui. Eu não posso colocar uma denúncia sem antes ver a procedência dela. Certamente eu vou abrir uma investigação sobre isso. Como as denúncias são graves, eu posso até levar ao Ministério Público", completou.

Rueda e seus aliados pregaram unidade e pacificação após a eleição interna, mas Bivar afirmou que a eleição foi "viciada" e "está nula de pleno direito". "Como a convenção foi viciada, ela não surte nenhum efeito, nem bancário, nem administrativo, nem coisa nenhuma. Esse é o fato", disse o deputado.

Após os incêndios nas casas de Rueda, o novo presidente do União Brasil acusou Bivar de responsabilidade no crime e disse que iria ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o correligionário. Bivar, por sua vez, afirmou que irá entrar com um processo contra Rueda.