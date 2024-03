Tsitsipas é eliminado por Lehecka na abertura das oitavas de Indian Wells

Após a surpreendente eliminação de Novak Djokovic, as oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) começaram nesta terça-feira (12) com uma dura derrota do grego Stefanos Tsitsipas diante do tcheco Jiri Lehecka.

Tsitsipas, 11º no ranking mundial, sucumbiu contra Lehecka (32º) com parciais de 6-2 e 6-4 em apenas 78 minutos.

Indian Wells, o primeiro Masters 1000 do ano, ainda não é um terreno fértil para Tsitsipas, que nunca passou das quartas de final no deserto californiano.

O grego, que chegou a ser o número três do mundo, terminou o ano passado com um único título (Los Cabos) e começou esta temporada com uma eliminação nas oitavas de final do Aberto da Austrália.

Contra Lehecka, Tsitsipas teve dificuldades com seu serviço, acertando apenas 44% de seu primeiro saque e não conseguindo converter nenhum de seus quatro break points.

O tcheco, por sua vez, fez a segunda vítima ilustre em Indian Wells, após eliminar o russo Andrey Rublev, quinto colocado, na rodada anterior, também em dois sets.

Lehecka, de 22 anos, jogará suas primeiras quartas de final do Masters 1000 contra o vencedor do confronto entre a joia local Ben Shelton, semifinalista do último Aberto dos Estados Unidos, e Jannik Sinner, campeão do Aberto da Austrália em janeiro.

Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz são agora vistos como os favoritos ao título em Indian Wells, após a eliminação inesperada na noite de segunda-feira de Novak Djokovic diante do jovem italiano Luca Nardi (123º do ranking da ATP).

Alcaraz continua nesta terça-feira sua campanha na defesa do título conquistado em 2023, enfrentando o húngaro Fábián Marozsán (24º), que o eliminou no ano passado em Roma.

A outra partida das oitavas desta terça-feira será entre o alemão Alexander Zverev, sexto cabeça-de-chave, e o australiano Alex de Minaur, décimo cabeça-de-chave.

- Swiatek luta por vaga nas quartas -

No WTA 1000, a polonesa Iga Swiatek vai enfrentar na última partida da programação a cazaque Yulia Putintseva.

Swiatek, que lidera o circuito, continua firme no caminho de seu segundo troféu no Coachella Valley depois de 2022, embora esteja de olho na trajetória da segunda e da terceira cabeça de chave, Aryna Sabalenka e Coco Gauff, que entrarão em quadra na quarta-feira.

A russa Anastasia Potapova foi a primeira tenista a se classificar para as quartas de final ao vencer pela manhã a italiana Jasmine Paolini por 7-5, 0-6 e 6-3.

Potapova, que impediu Paolini de ser a primeira italiana a disputar as quartas de final desde 2015, terá como próximo obstáculo a compatriota Anastasia Pavlyuchenkova ou a ucraniana Marta Kostyuk.

À tarde houve um dos duelos mais esperados das oitavas de final, entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a alemã Angelique Kerber, duas ex-número 1 que estão de volta ao circuito depois da maternidade.

Wozniacki, de 33 anos, conquistou o título na edição de 2011, enquanto Kerber, de 36, foi vice-campeã em 2019.

-- Resultados desta terça-feira do Aberto de Indian Wells:

- Masculino (Masters 1000)

Oitavas de final:

Jirí Lehecka (CZE/N.32) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.11) 6-2, 6-4

Carlos Alcaraz (ESP/N.2) x Fábián Marozsán (HUN)

Alexander Zverev (ALE/N.6) x Alex De Miñaur (AUS/N.10)

Jannik Sinner (ITA/N.3) x Ben Shelton (EUA/N.16)

- Feminino (WTA 1000)

Oitavas de final:

Anastasia Potapova (RUS/N.28) x Jasmine Paolini (ITA/N.13) 7-5, 0-6, 6-3

Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/N.22) x Marta Kostyuk (UCR/N.31)

Caroline Wozniacki (DIN) x Angelique Kerber (ALE)

Iga Swiatek (POL/N.1) x Yulia Putintseva (CAZ)

