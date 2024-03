Técnico leva gancho de 4 jogos após cabeçada em rival na Itália

ROMA, 12 MAR (ANSA) - O técnico italiano Roberto D'Aversa, demitido do Lecce após ter dado uma cabeçada em um atacante rival, foi suspenso por quatro rodadas pelo juiz desportivo da Série A.

A agressão ocorreu no último domingo (10), ao fim da derrota do Lecce para o Hellas Verona por 1 a 0, em casa, e a vítima foi o centroavante francês Thomas Henry.

D'Aversa chegou a dizer que houve apenas um "contato cabeça com cabeça", embora tenha reconhecido o "péssimo exemplo", mas não foi suficiente para evitar a demissão nem o gancho.

O treinador ainda foi condenado a pagar 10 mil euros (R$ 54,4 mil) de multa e cumprirá a suspensão quando for contratado por outro clube.

Henry, expulso no fim do duelo, também foi punido, porém com uma rodada de gancho, por ter "adotado uma postura provocativa contra um jogador da equipe adversária, criando uma situação de tensão".

O Verona é o atual 14º colocado na Série A, com 26 pontos, enquanto o Lecce é o 16º, com 25. Ambos lutam contra o rebaixamento. (ANSA).

