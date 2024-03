Suspeito de invadir escritório de deputada em Goiânia é preso

Um homem foi preso, nesta terça-feira (12), suspeito de ter invadido o escritório da deputada federal Silvye Alves (União-GO), em Goiânia. Esta foi a terceira vez que o local foi invadido em menos de quatro meses.

O que aconteceu

O suspeito é uma pessoa em situação de rua, informou ao UOL o delegado Paulo Ribeiro. Os policiais chegaram até o homem após rastrearem um fone de ouvido, furtado na invasão.

Além dele, outras três pessoas foram presas por receptação. Os policiais encontraram com elas os objetos furtados no escritório da deputada.

O homem teria invadido o escritório, na noite de segunda-feira (11), destruindo parte do teto da cozinha. Foram levados a bolsa de uma servidora e um celular corporativo, segundo informações da assessoria da deputada.

O escritório foi invadido pela primeira vez em 30 de novembro de 2023, quando foram levados dois notebooks e um celular. A segunda vez ocorreu em 15 de fevereiro deste ano, mas nada foi levado. Entretanto, as gavetas e documentos que estavam no espaço foram revirados.

Em junho de 2023, o União Brasil pediu que a Câmara dos Deputados disponibilizasse escolta policial para Sylvie Alves devido a ameaças de morte feitas contra a parlamentar e seus familiares.

Na ocasião, a legenda disse que as ameaças foram em razão do posicionamento da parlamentar em votações no Congresso. No entanto, não foi informado qual o posicionamento de Sylvie no pedido. Alves tem como uma de suas bandeiras o combate à violência contra a mulher.