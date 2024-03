S&P 500 bate recorde após salto da Oracle com apostas de cortes dos juros ainda altas

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta terça-feira, com o índice S&P 500 registrando um recorde de fechamento, conforme os papéis da Oracle saltaram e dados de preços ao consumidor norte-americano não diminuíram as esperanças dos investidores de cortes nos juros nos próximos meses.

As ações da Oracle saltaram 11,7% e atingiram um recorde, um dia depois de divulgar resultados trimestrais otimistas e dizer que está pronta para fazer um anúncio conjunto com a gigante de chips de inteligência artificial Nvidia.

As ações da Nvidia avançaram 7,2% e o índice Philadelphia de semicondutores subiu 2,1% e interrompeu uma sequência de dois dias de perdas.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o Índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,4% no mês passado, depois de ter subido 0,3% em janeiro. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor aumentaram 0,4% em fevereiro, depois de terem subido pela mesma margem em janeiro.

"Os investidores já se acostumaram com a noção de que não se trata de quando o Fed reduzirá os juros, mas sim de quanto, e um adiamento -- seja em maio, como muitos esperavam inicialmente, ou em setembro -- em última análise, não importa", disse Oliver Pursche, vice-presidente sênior e consultor da Wealthspire Advisors.

"O que importa é que eles farão isso e que um ambiente menos restritivo está chegando."

Os operadores agora veem 70% de chance de que o primeiro corte na taxa de juros ocorra em junho, segundo a ferramenta FedWatch do grupo CME, contra 71% antes do relatório de inflação.

O Dow Jones subiu 0,61%, para 39.005,4 pontos. O S&P 500 ganhou 1,12%, para 5.175,24 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,54%, para 16.265,64 pontos.