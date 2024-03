Sessão solene em SP homenageia 150 anos de imigração italiana

SÃO PAULO, 12 MAR (ANSA) - A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) realizou uma sessão solene para homenagear os 150 anos da imigração italiana no Brasil, evento que contou com a presença de uma delegação de deputados do país europeu e do cônsul-geral Domenico Fornara.

A ocasião também marcou a inauguração da exposição "Italianos no Brasil", realizada no prédio da Alesp pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo e que reúne fotos, vídeos e textos.

Participaram do evento os deputados Fabio Porta, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda; Franco Tirelli, do Movimento Associativo dos Italianos no Exterior (Maie), de centro; e Salvatore Caiata, do Irmãos da Itália (FdI), de direita.

"Foi uma missão extremamente positiva e emocionante. É uma comunidade italiana muito importante porque é a maior fora da Itália", disse Caiata à ANSA, acrescentando que a relação com o Brasil precisa ser "reforçada".

"Espero que não seja a última delegação e que haja também outros momentos de intercâmbio entre os parlamentos da Itália e do Brasil, inclusive em nível federal", reforçou Porta.

"Celebramos as origens, mas, sobre essas origens, construímos ainda mais, porque ainda há muito o que podemos obter do intercâmbio entre Itália e Brasil", declarou Fornara.

Por sua vez, o presidente da Alesp, André do Prado (PL), destacou em seu discurso que os italianos "contribuíram imensamente para desenvolver setores chave da economia brasileira, deixando um legado de prosperidade que ainda reverbera em nossos dias". (ANSA).

