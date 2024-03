Ônibus 174, Rio-Niterói: relembre outros sequestros no Rio

Do UOL, em São Paulo

Um ônibus foi sequestrado hoje (12) na rodoviária do Rio e 16 pessoas foram feitas de reféns por três horas. O caso se assemelha a outros episódios marcantes na cidade, como o caso do ônibus 174, que terminou com a morte de uma passageira e do sequestrador.

Ônibus 174 - 12.jun.2000

Um assaltante fez dez reféns durante quatro horas dentro de um ônibus na zona sul Rio. Durante a negociação, um agente do Bope (Batalhão de Operações Especiais) fez disparos contra o sequestrador quando ele apontava uma arma para uma das reféns. Na ação, a passageira Geiza Gonçalves foi baleada e morreu.

As vítimas saiam da PUC-Rio, na rua Jardim Botânico, quando foram abordadas pelo assaltante. Diferentemente do sequestro de hoje, na rodoviária, o ônibus sequestrado por Sandro Barbosa do Nascimento, 21, em 2000 era de circulação urbana.

Sandro morreu dentro de uma viatura da polícia. Ao fim do sequestro, capturado pelos agentes, o responsável pelo ataque foi preso. Antes mesmo de chegar à delegacia, o homem acabou morrendo asfixiado dentro do camburão. Investigações depois apontaram que os PMs provocaram o sufocamento.

Policiais empurram o sequestrador Sandro Nascimento, ainda com vida, para dentro de camburão; laudo pericial afirma que o sequestrador foi morto por "asfixia mecânica" Imagem: Luiz Bettencourt - (12.jun.2000/Folhapress)

O caso ganhou grande repercussão na TV e foi transformado em roteiro cinematográfico. Há dois filmes sobre o caso "Ônibus 174", de José Padilha (2002), e "Última parada 174", de Bruno Barreto (2008).

O sequestrador havia sido sobrevivente da Chacina da Candelária, em 1993. Mais de 40 pessoas morreram durante o massacre.

Ponte Rio-Niterói - 20.ago.2019

Sequestrador usou arma de brinquedo e fez 39 reféns. Willian Augusto da Silva manteve dezenas de pessoas rendidas dentro de um ônibus na Ponte Rio-Niterói.

Foram três horas e meia de negociações. Ameaçando incendiar o ônibus com os passageiros dentro, as vítimas relataram que viram uma arma (de brinquedo), uma arma de choque e uma garrafa com combustível.

Sequestro a ônibus da viação Galo Branco na ponte Rio-Niterói chegou ao fim por volta das 9h desta terça-feira. O homem foi atingido por atiradores de elite da PM Imagem: Ricardo Cassiano/Ag. O Dia/Estadão Conteúdo

Snipers mataram o sequestrador. Agentes do Bope cercaram o ônibus e, após o sequestrador descer do ônibus, foi atingido por seis tiros. Após os tiros, pessoas que acompanhavam o sequestro e o então governador do RJ, Wilson Witzel, comemorou a morte.

Os 39 reféns foram resgatados sem ferimentos.

Rodoviária o Rio - 2.jan.2024

Mais de 30 passageiros de um ônibus ficaram sob poder de três assaltantes no começo deste ano.O veículo fazia o trajeto entre Angra dos Reis e o centro do Rio quando foi parado pelos assaltantes à noite

Os passageiros foram feitos de reféns durante 15 minutos. Segundo os ocupantes, os suspeitos roubaram pertences das vitimas e deram um tiro para o alto.

Um dos homens rendia o motorista, enquanto os outros dois recolhiam objetos das vítimas. Os ocupantes foram liberados próximo a Favela Kelson's, na Penha, zona norte do Rio. Foram cerca de 16 km entre o local da abordagem e o ponto do qual os assaltantes saltaram do veículo.