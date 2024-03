Sequestro no Rio: PM agiu conforme protocolo internacional, diz Maierovitch

A Polícia Militar do Rio de Janeiro agiu conforme protocolo internacional e mostrou boa atuação em uma situação "extremamente difícil" envolvendo sequestro de ônibus com 17 reféns, afirmou o jurista e colunista do UOL Wálter Maierovitch durante o UOL News desta terça (12). O sequestrador se rendeu à polícia na rodoviária.

É caso de prisão em flagrante delito. Agora sai a Polícia Militar que, aliás, atuou muito bem e em uma situação extremamente difícil. E quando atua bem, o resultado é sempre muito bom, que foi o que aconteceu. Pelo o que mostrou e demonstrou, é uma equipe muito bem preparada. Preparada, eu diria, ao nível de primeiro mundo porque soube agir, soube como enfrentar. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Até a fala do militar já se vê preparo, ele sabe como produzir, ele não foi lá como amador. Ele já sabia que tipo de pergunta viria, porque em uma situação dessas as perguntas são padrões. Tudo foi colocado dentro de um protocolo internacional. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Agora, a segunda fase, entra em cena a Polícia Civil, a chamada Polícia Judiciária que vai agora por meio de um inquérito vai lavrar primeiro esse inquérito com o alto de prisão em flagrante, verificar as qualificações. Existem dois ou três feridos, um gravemente pelo o que foi informado. Pode ser caso evidentemente de tentativa de homicídio, isso vai a júri. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch explicou como funciona o protocolo internacional que as forças de segurança costumam utilizar em situações como a do Rio.

As polícias, chamadas forças de ordem, elas têm um protocolo. Isso já tá padronizado no mundo inteiro. A primeira coisa é se a pessoa que tenta ou entrar ou se aproximar, fazendo contato, ela está totalmente conectada para se escutar a exigência ou o que tá falando o agressor. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

À distância existe uma equipe que vai analisando essa manifestação do agressor, até para descobrir se ele está atuando sozinho, se é uma atuação escoteira, ou com outras pessoas que estão dando cobertura. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Ele lembrou que um ponto importante do protocolo é como será feita a comunicação com o indivíduo alvo.

Outro ponto desse protocolo [internacional], das perguntas, desse encontro e de observação sobre o que está sendo falado, é saber se existe alguma suspeita de se tratar de psicopata. Por que? Porque o psicopata não tem valor e não tem emoções. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

É muito mais difícil a negociação. Esse protocolo aponta também para aquele que mantém o contato não descartar nenhuma, atenção, nenhuma exigência. Para evitar uma frustração e uma reação de agressividade. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

