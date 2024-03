Air fryer com desconto: conheça 11 fritadeiras por a partir de R$ 199

Ainda não tem uma air fryer ou quer dar um "upgrade" no modelo da sua casa? O Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com modelos em promoção nesta terça-feira (12).

Os produtos com desconto de até 27% fazem parte da Semana do Consumidor, que acontece até sexta-feira (15).

Tem tecnologia Turbo Twist Air Fryer, que proporciona um cozimento mais rápido, segundo a marca;

Conta com sistema antiaderente para facilitar a limpeza;

Capacidade de 4 litros;

Potência de 1.500 Watts.

Com sistema de circulação de ar ultrarrápido, ajuda a economizar energia.

Tem cesto removível e antiaderente, que facilita a limpeza;

Capacidade de 4 litros;

Potência de ?1.350 Watts.

Compacta, tem o tamanho de uma batedeira;

Com grelha removível, que facilita a limpeza;

Capacidade de 3 litros, é melhor para famílias pequenas;

Potência ?de ?1.250 Watts.

Tem cesto quadrado para acomodar os alimentos e assar por igual;

Com cuba e cesto removíveis e antiaderentes para facilitar a limpeza;

Capacidade de 4 litros;

Potência de ?1.500 Watts.

Tem 8 receitas pré-sugeridas;

Conta com timer sonoro e cesto antiaderente removível;

Capacidade de 3,2 litros;

Potência de 1.400 Watts.

Com cesto interno quadrado, que pode ser lavado na lava-louça;

Tem sensor de desligamento ao retirar a bandeja;

Capacidade de 4 litros;

Potência de 1.500 Watts.

Conta com timer e desligamento automático;

É fácil de limpar, com peças são removíveis e que vão à lava-louça;

Capacidade de 4 litros;

Potência de 1.400 Watts.

2 em 1: frita e assa;

Função timer com 60 minutos e desligamento automático;

Capacidade de 11 litros, ideal para famílias grandes;

Potência de ?1.700 Watts

Além de fritar sem óleo, ela tem uma função extra: desidratar, com tempo ajustável entre 2 e 24 horas;

Acabamento em inox e painel digital com 9 funções pré-programadas;

Capacidade de 12 litros;

Potência de ?1.800 Watts.

Múltiplas funções: fritar sem óleo, assar, usar o espeto giratório e desidratar;

Com cesto de malha rotativo, espeto rotativo, 3 grelhas com fluxo de ar, bandeja coletora removível e gancho;

Capacidade de 10 litros;

Potência de 1.700 watts.

