Sakamoto: Leila Diniz representa o oposto de tudo que Michelle tenta vender

Michelle Bolsonaro representa o contrário de tudo o que Leila Diniz defendeu, já que a atriz lutou contra a ditadura militar e foi uma mulher à frente do seu tempo, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News desta terça (12).

Leila Diniz representa o contrário de tudo o que Michelle Bolsonaro tenta vender como imagem. Leila foi uma pessoa que quebrou tabus, foi à frente do seu tempo, não gostava de convenções e nunca diria que a função da mulher é amparar seu homem e outras tantas coisas esquisitas que ouvimos por aí.

No pós ditadura e pós-redemocratização, passamos por um despertar, com novas gerações que lutam pelo direito de poder ter a identidade que efetivamente têm. Leila Diniz fez isso no meio da repressão militar, no meio da ditadura. Ela estava do outro lado. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Sakamoto condenou o uso desvirtuado da imagem de Leila Diniz, tanto por Michelle como por Regina Duarte.

É tão absurdo a Michelle usar uma foto da Leila porque tanto ela [Michelle] como seu marido estavam do lado da repressão. Eles apoiam até hoje a ditadura militar, contra a qual Leila Diniz lutou e chocou.

Isso mostra como esse processo de apropriação indevida da História para recontá-la aproveitando-se da popularidade e da imagem de pessoas que já morreram ou que estão no seu canto, é utilizado por grupos políticos para seu benefício próprio. O que a Michelle fez foi roubar a história da Leila Diniz e subjugá-la as suas necessidades, contando uma mentira sobre isso. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O que aconteceu

Michelle foi condenada a indenizar a filha de Leila Diniz em R$ 30 mil por uso indevido da imagem da atruz. A ex-primeira-dama vai recorrer da sentença. A atriz Regina Duarte também foi condenada a pagar uma indenização de R$ 30 mil a Janaína pelo mesmo motivo.

O uso político, não autorizado, da imagem da minha mãe respaldando a pré-campanha de Michelle Bolsonaro é uma imensurável ofensa a tudo o que minha mãe representou e ainda representa Janaína Diniz Guerra, filha de Leila Diniz, em comunicado

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.