Sakamoto: Bolsonaro continua tóxico e Lula o grande cabo eleitoral em SP

O cenário e o apoio eleitoral de Lula (PT) ao pré-candidato a prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) é mais favorável do que o apoio de Jair Bolsonaro (PL) a Ricardo Nunes (MDB), analisou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta terça-feira (12).

Segundo o Datafolha, apoio de Bolsonaro leva 63% dos eleitores de São Paulo a não votar de jeito nenhum no candidato indicado por ele, enquanto a parcela que rejeita um nome apoiado pelo Lula é de 42% na cidade.

Comparativamente falando, Lula ainda é o maior eleitor da cidade de São Paulo. Lula é ainda o grande eleitor da cidade de São Paulo [...] Para Lula, vale a pena ainda polarizar, porque Bolsonaro é mais rejeitado que ele em São Paulo, e isso não deve mudar.

Esse cenário é mais positivo para Boulos, que é apadrinhado do Lula, do que Nunes, apadrinhado do Bolsonaro. Nunes quer o voto dos bolsonaristas radicais, mas não quer Bolsonaro colado nele não. Ele sabe que Bolsonaro é tóxico em São Paulo, mas Tarcísio, não.

Tarcísio tem menos capacidade de mobilização, de provocar paixões e mesmo de transferência de votos do que o Lula.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: