Saiba como baixar o programa do Imposto de Renda da Receita

A Receita Federal libera nesta terça-feira (12) o programa para declarar o Imposto de Renda de 2024. No entanto, o contribuinte só poderá entregar a declaração na sexta-feira (15). O prazo termina no dia 31 de maio.

Como baixar o programa

Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal. No site, basta escolher o sistema operacional para fazer o download. O cidadão pode optar entre Windows, MacOS e Linux.

Após escolher o sistema e baixar o arquivo, basta clicar em executar. O arquivo fica na pasta Download do computador, aí é clicar em instalar para abrir o programa.

Os contribuintes com conta gov.br níveis outro e prata já terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida. A declaração pré-preenchida é uma ferramenta que facilita a vida do contribuinte, em que o sistema completa as informações com base nos dados da Receita.

Receita antecipa download do programa

Contribuintes poderão se adiantar e começar a preencher a declaração, mas só poderão entregar a partir de sexta (15). O download estará disponível no site da Receita.

Antecipação permite que as pessoas já verifiquem quais são as informações necessárias. Segundo o supervisor nacional do programa do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, o contribuinte também pode identificar eventuais documentos faltantes.

O prazo de entrega será entre o dia 15/3 e 31/5. As regras para declaração foram anunciadas na última sexta-feira (6), e a tabela de rendimentos foi atualizada.