Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, anuncia saída do PSDB

O ex-governador de São Paulo Rodrigo Garcia anunciou sua desfiliação do PSDB nesta segunda-feira (11).

O que aconteceu

Rodrigo Garcia disse que a saída é motivada "pelo tempo de mudança para todos nós". Comunicado foi enviado ao partido ontem. A assessoria do político afirmou ao UOL que ele não irá para outra legenda por enquanto.

Saída ocorre dias após a anulação da eleição de Marco Vinholi para o comando da executiva estadual do partido em São Paulo. Segundo o PSDB, Vinholi — ex-secretário de Desenvolvimento Regional na gestão João Doria — é acusado de ter infringido o estatuto do partido ao convocar uma eleição virtual.

Apresento hoje (11/03) minha desfiliação ao PSDB. Faço com a tranquilidade e a certeza de que deixamos, numa parceria de quase 30 anos nas gestões públicas de São Paulo e do Brasil, um modelo de governar, baseado em princípios que sempre conjugamos, aquele da proteção aos mais necessitados, da responsabilidade fiscal e da inovação na gestão. Foram eles que me levaram a trabalhar em parceria com Mário Covas, quando ainda começava na vida pública, e que me nortearam e me guiaram durante todas as administrações até as eleições de 2022. Sou grato a essa jornada que me deu grandes oportunidades. Contudo, deixo o partido convencido de que é tempo de mudança para todos nós

Rodrigo Garcia, em comunicado à imprensa

Histórico político

Em maio de 2021, o então vice-governador Rodrigo Garcia se desligou do DEM e se filiou ao PSDB. O objetivo era concorrer as eleições de 2022 para o governo de São Paulo, enquanto João Doria se candidataria à presidência da República.

Derrota nas eleições. Em 2022, Rodrigo Garcia perdeu a eleição no 1° turno para o candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, e o candidato do PT, Fernando Haddad. Na época, ele ficou em terceiro lugar na corrida para o governo de São Paulo.

Ingressou na política aos 21 anos. Em 1994, o político se filiou ao DEM — quando o partido se chamava PFL — e quatro anos depois foi eleito deputado estadual pela primeira vez. Advogado e empresário, ele ocupou as pastas de Habitação, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento Social do Estado.