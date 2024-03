Rio: Rodoviária é reaberta e viagens são retomadas após sequestro de ônibus

A Rodoviária Novo Rio, no centro do Rio, foi reaberta e as viagens foram retomadas após ficar cerca de duas horas com os serviços suspensos por causa do sequestro de um ônibus da Viação Sampaio.

O que aconteceu

De acordo com os responsáveis, a rodoviária opera normalmente. Às 19h30, passageiros foram autorizados a entrar no prédio e começaram a fazer filas no guichês das empresas.

Viagens previstas para as últimas horas serão remarcadas, afirma o prefeito. Eduardo Paes (PSD) informou, às 17h18, que "todo entorno da Rodoviária Novo Rio está fechado e as Forças de Segurança do Governo do Estado estão atuando no local. Equipes da Prefeitura estão dando suporte, orientando motoristas na região". O trânsito na região já foi normalizado.

O sequestro terminou por volta de 18h. Também nas redes sociais, a PM informou que "todos os 17 reféns da Rodoviária do Rio foram libertados", após trabalho de negociação liderado pelo Bope, a tropa de elite da polícia. "O criminoso está preso e a arma utilizada, apreendida", disse a corporação.

Ônibus da Viação Sampaio sairia para Juiz de Fora às 15h. No fim da tarde, os veículos a caminho da rodoviária aguardam, no engarrafamento que se formou na região, a liberação do terminal pela polícia.

O sequestrador manteve as vítimas no ônibus por quase três horas, com as cortinas fechadas. Não há informações sobre a motivação do sequestro.

Duas pessoas ficaram feridas — um homem de 34 anos está em estado grave. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. O outro ferido foi atingido com estilhaços e atendido no posto médico da rodoviária.

Em nota, a rodoviária confirmou que houve ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais, e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento", disse a concessionária responsável pelo terminal.

"Fiquei em contato direto com o comando das polícias", afirmou governador. No X (ex-Twitter), Cláudio Castro (PL) disse ter determinado que vida de reféns fosse resguardada e que policiais fossem implacáveis nas negociações. Para ele, as forças de segurança tiveram uma "atuação exemplar".