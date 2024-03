Crianças e idosos estavam entre os reféns de ônibus sequestrado no Rio

Crianças e idosos estavam entre os 16 passageiros feitos reféns no ônibus sequestrado na Rodoviária do Rio. A informação é do porta-voz Marco Andrade, da Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O sequestrador se entregou e as negociações chegaram ao fim. "Todos os reféns foram liberados, seguros", afirmou porta-voz da PM ao comunicar o fim do sequestro. Ele disse ainda que os passageiros vão passar por um atendimento com os bombeiros. Inicialmente, a PM havia falado em 17 reféns, mas corrigiu o número após o fim do sequestro.

O homem foi preso e a arma apreendida. Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estavam no local e atuaram nas negociações.

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fabio Contreira, afirmou que os reféns estão "bem". "Já foram avaliados pelas equipes do Corpo de Bombeiros e são consideradas vítimas verdes, ou seja, não tem lesões aparentes", explicou.

Sequestrador achou que passageiro era policial. Segundo o porta-voz da PM, o criminoso, que pegou o ônibus para fugir do Rio de Janeiro com destino a Juiz de Fora, achou que um dos passageiros que estava para embarcar no ônibus seria um policial e por isso atirou. O homem foi atingido três vezes e o estado de saúde dele é considerado grave.

Homem ofereceu resistência no início da negociação. Andrade explicou que o homem estava armado com uma pistola e tinha um celular.

O sequestrador manteve as vítimas no ônibus por cerca de três horas. As cortinas do coletivo ficaram fechadas.

O veículo tinha como destino Minas Gerais. O ônibus alvo do criminoso é da empresa Viação Sampaio. O UOL tenta contato com a empresa.

Duas pessoas ficaram feridas, uma deles, um homem de 34 anos, está em estado grave. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. O outro ferido foi atingido com estilhaços e foi atendido no posto médico da rodoviária. Os dois estavam fora do veículo quando foram atingidos.

Rodoviária evacuada

Rodoviária foi reaberta horas após ter sido totalmente evacuada. As operações no local foram suspensas por volta das 15h por determinação das autoridades policiais. O local foi reaberto às 19h30.

Viagens de hoje devem ser remarcadas. "A Concessionária pede que quem tenha passagem para as próximas horas, remarque sua viagem", disse o prefeito Eduardo Paes, em publicação no X (antigo Twitter).