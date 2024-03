Dicas de cursos e livros para o empreendedor turbinar o seu negócio

Estudar sempre. Esta é a orientação de especialistas para quem deseja empreender, aperfeiçoar ou manter o seu negócio inovador e competitivo.

Estamos em um momento de constante disruptura tecnológica. A inovação nos negócios chega muitas vezes pela tecnologia e acaba gerando mudanças abruptas na forma de gerir o seu negócio. Seja com um novo serviço, um sistema de gestão ou novo produto. Por isso, o empreendedor deve estar atento, estudar e acompanhar como pode inserir a tecnologia no seu negócio e mantê-lo inovador.

Letícia Diniz Gonçalves, professora da Faculdade Sebrae

O que estudar?

Cursos de curta e longa duração. Ter uma formação técnica sobre o negócio e seu ramo de atuação é fundamental para quem pensa em empreender, diz Letícia. Nesse processo, vale fazer uma faculdade, pós-graduação, MBA, cursos de especialização, técnico, cursos rápidos, ler, ouvir podcast. Enfim, tudo o que possa trazer conhecimento.

"O empreendedor precisa entender que o mundo muda muito rápido. Por isso, é preciso buscar o aprendizado o tempo todo. Inclusive, reaprender o que já aprender."

Empreender em outra área. "Não é porque eu sou médica que não posso abrir uma cervejaria, por exemplo. Porém, eu preciso ter em mente que o negócio me exigirá uma formação complementar. Estudar o setor, concorrentes, a produção de cerveja, enfim, várias variantes que fogem da minha área de formação, mas que podem ser sanadas com cursos técnicos."

Não importa o tamanho da empresa, investir em formação é essencial. Seja MEI (Microempreendedor Individual) ou dono de uma empresa de pequeno, médio o grande porte, todo negócio existe conhecimento de gestão, marketing, finanças e de relacionamento com pessoas, conta Letícia. E são áreas, segundo ela, que oferecem cursos e oportunidades para o empreendedor ampliar seu conhecimento.

Trilha do conhecimento segue porte da empresa. Edson Sadao, professor do Centro Universitário FEI dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em administração, acrescenta nesta lista as áreas de estratégia e logística. "Conforme o porte da empresa, essas cinco áreas exigirão muito mais conhecimento do empreendedor."

Transformação digital. Sadao também lembra de uma variável que vem sendo disseminada consciente ou inconscientemente: a transformação digital. "O que a sua empresa está fazendo nesse sentido? Você está buscando capacitação para atender novas demandas que estão surgindo no mercado?"

1 a cada 5 empresas fecham no primeiro ano

Falta de administração e gestão. De cada 5 empresas, uma fecha as portas após 12 meses de negócio, segundo pesquisas feitas pelo Sebrae. O principal motivo para o fechamento de portas, segundo os levantamentos, é o desconhecimento em administração e gestão.

É fundamental para um empreendedor saber como gerir a sua empresa. Isso envolve administração, marketing, finanças, gestão de pessoas e inovação. Hoje praticamente todas as universidades de administração oferecem algum tipo de curso gratuito para o empresário que precisa se aperfeiçoar nesta área.

Edson Sadao, professor do Centro Universitário FEI

Instituições de ensino oferecem cursos gratuitos. Essas universidades devem prestar serviços sociais à comunidade, segundo o professor, que também é presidente da Angrad (Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração). E a maioria, de acordo com Sadao, oferece cursos. "Há uma lei que estabelece isso. E vale para todo o Brasil."

Empresário deve definir até onde quer chegar

Porte do negócio dita nível de dedicação. Para o professor Sadao, é o tamanho da empresa e o quanto o empreendedor deseja ampliar seu negócio que vai determinar o "apetite do seu conhecimento".

Expandir ou não a empresa. "O empreendedor precisa definir a sua ambição em relação ao seu negócio, para ver o tipo de conhecimento que necessita. Se ele está feliz em ter uma hamburgueria pequena de bairro ou se quer ser uma rede internacional como o McDonald's, por exemplo. Em cima disso, ele vai criando a sua trilha de estudo", explica Sadao.

Cursos para integrantes do bolsa família. Sadao conta que a Angrad e o Ministério da Educação estão em negociação para começar a oferecer cursos de empreendedorismo e gestão para integrantes do programa Bolsa Família, do Governo Federal. "Ainda estamos em fase de finalização, por isso não há uma data definida para começar, mas é uma forma de fomentar negócios sustentáveis para esse público."

Comportamento e habilidades merecem atenção

Busca por aprimoramento. Se o empreendedor domina o setor que atua, ele precisa avaliar quais áreas exigem seu aperfeiçoamento, frisa Letícia, que acrescenta: "sempre temos um lado que precisamos trabalhar, mesmo dominando o setor do nosso negócio".

Conhecimento sociocomportamental. "De que forma eu lido com a resiliência, com o comprometimento das metas que estabeleci, com as relações interpessoais, com a minha equipe e com questões comportamentais. É preciso desenvolver os dois lados: técnico e sociocomportamental do negócio."

Leitura, podcast e cursos

Há várias formas de se buscar conhecimento, segundo os dois especialistas: audiobooks, podcast, filmes, livros digitais ou impressos, rodas de conversa, feiras, rodada de negócio, entre outros.

Rotina de leitura. Os dois também são unânimes ao dizer sobre a importância da leitura. "Tempo é um recurso caro e finito. É preciso criar uma rotina para se dedicar aos estudos e suprir suas deficiências."

Livros, cursos, podcast e outros canais

A seguir, segue uma lista de livros sugerida por Letícia Diniz Gonçalves, professora da Faculdade Sebrae, e Edson Sadao, professor do Centro Universitário FEI dos cursos de graduação, mestrado e doutorado em administração e presidente da Angrad.

1) "Pense Simples: Você Só Precisa Dar o Primeiro Passo Para ter um Negócio Ágil e Inovador"

Editora Gente

Autor: Gustavo Caetano

184 páginas

2) "Comece Pelo Porquê: Como Grandes Líderes Inspiram Pessoas e Equipes a Agir"

Editora Sextante

Autor: Simon Sinek

256 páginas

3) "Business Model You: O Modelo de Negócios Pessoal"

Editora: Atlas Book

Autor: Tim Clark

262 páginas

4) "Business Model Generation: Inovação em Modelo de Negócios"

Editora: Atlas Book

Autores: Alex Osterwalder, Alex Osterwalder, Yves Pigneur e Raphael Bonelli

300 páginas

5) "O Mito do Empreendedor"

Editora: Fundamento

Autor: Michael E. Gerber

216 páginas

6) O Segredo de Luiza. Uma ideia e Uma Paixão: Como Nasce o Empreendedor e se Cria Uma Empresa

Editora: Sextante

Autor: Fernando Dolabela

256 páginas

7) A Estratégia do Oceano Azul: Como Criar Mais Mercado e Tornar a Concorrência Irrelevante

Editora: Actual

Autores Renée Mauborgne e W. Chan Kim

340 páginas

8) A Cauda Longa

Editora: Actual

Autor: Chris Anderson

250 páginas

9) "A Startup Enxuta: Como Usar a Inovação Contínua Para Criar Negócios Radicalmente Bem-sucedidos"

Editora: Sextante

Autor: Eric Ries

268 páginas

10) "Criando Um Negócio Social"

Editora: Elsevier

Autor: Muhammad Yunus

232 páginas

11) "A Era do Impacto"

Editora: Voo

Autor: James Marins

424 páginas

Cursos on-line e gratuitos do Sebrae

1) Curso Gestão de Estratégia Empresarial - Crie vantagens competitivas e aprenda como definir estratégias para o seu negócio acontecer

Carga horária: 15h. Clique aqui

2) Curso Gestão de Custos - Aprenda como controlar os custos de sua empresa e entenda como mantê-la equilibrada

Carga horária: 15h. Clique aqui

3) Curso Gestão de Processos - Aprenda a definir e melhorar os seus processos para tornar a sua empresa mais competitiva

Carga horária: 15h. Clique aqui

4) Curso Gestão de Recursos Humanos - Conheça os quatro processos fundamentais para gerir pessoas, recrutamento, seleção, manutenção e desenvolvimento

Carga horária: 15h. Clique aqui

5) Curso Gestão do Visual de Loja - Dê um upgrade na vitrine e melhore o visual de sua loja e venda muito mais

Carga horária: 15h. Clique aqui

6) Curso Controles Financeiros - Desenvolva habilidades de controle financeiro para melhorar a tomada de decisões em sua empresa

Carga horária: 10h. Clique aqui

7) Curso Técnicas de Vendas - Atualize conhecimentos e domine técnicas de vendas para otimizar os resultados do comércio varejista

Carga horária: 10h. Clique aqui

Outros canais

Podcast Sebrae: https://sebraeplay.com.br/content/podcast-sebrae-responde

Youtube Sebrae: https://www.youtube.com/channel/UCBqosmarVhVAKYXGVt1JvnA Portal do Empreendedor: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor