Primeiro navio com ajuda para a Faixa de Gaza zarpa do Chipre

O primeiro navio a utilizar um corredor marítimo entre o Chipre e a Faixa de Gaza para entregar ajuda humanitária zarpou nesta terça-feira em direção ao território palestino, ameaçado pela fome, informou à AFP a ONG espanhola proprietária da embarcação.

O navio "Open Arms", que tem o mesmo nome da organização espanhola, saiu do porto cipriota de Larnaca à 6h50 GMT (3H50 de Brasília), anunciou Laura Lanuza, porta-voz da ONG que atua no resgate de migrantes no Mediterrâneo.

O barco transporta quase 200 toneladas de alimentos como arroz, farinha ou conservas, que serão distribuídos em Gaza pela organização World Central Kitchen (WCK), liderada pelo chef hispano-americano José Andrés.

"A ajuda humanitária fornecida pela WCK zarpou para Gaza no navio 'Open Arms'", confirmou a organização em uma mensagem na rede social X, na qual destaca que "trabalha para enviar o maior número de navios possível".

A WCK tem equipes em Gaza desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel em 7 de outubro, e construiu um cais, cuja localização não foi divulgada por razões de segurança, para conseguir descarregar a ajuda.

O Chipre é o país da União Europeia mais próximo da Faixa de Gaza, a 370 quilômetros de distância.

