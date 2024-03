Presidente do União vai ao STF para Bivar ser investigado após incêndios

O novo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para que o deputado Luciano Bivar seja investigado pelo incêndio em casas em Pernambuco.

O que aconteceu

Bivar já ameaçou novo presidente. A ação será juntada a outro pedido de inquérito, solicitado pela Polícia Civil do Distrito Federal, para investigar as ameaças de Bivar contra Rueda.

Desde o dia 26 de fevereiro, uma série de ameaças têm sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, há uma gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antônio Rueda e seus familiares.

Paulo Catta Preta, advogado de Antônio Rueda

Rueda foi eleito no dia 29 de fevereiro o novo presidente do União Brasil. A eleição ocorreu após uma tentativa de "virada de mesa" de Bivar, que ocupava o cargo antes e tentou cancelar a convenção. O partido foi criado em 2022 como resultado da fusão entre o DEM e o PSL, mas as duas alas nunca se acertaram.

Bivar tem contestado a eleição publicamente e se recusa a aceitar o resultado.

Se fez uma eleição fajuta, porque até hoje não tem nenhum documento. Tem 12 dias que os caras se reúnem, falam que teve uma convenção e não tem nenhum documento. A gente tem que explicar isso aí.

São ilações, por exemplo, a mulher do presidente foi no meu apartamento também e roubou meu cofre. Então essas coisas são acusações. Eu cedi confiantemente o segredo e ela roubou todo o dinheiro. Um valor significativo.

Luciano Bivar, deputado do União Brasil que refuta sair do comando da sigla

O mandato de Bivar à frente do União terminaria somente em 31 de maio. A mudança no comando da sigla foi definida no final do ano passado, após uma série de embates internos.

Catta Preta afirmou que não é possível atribuir a autoria dos incêndios a Bivar, mas há indícios que não podem ser desconsiderados, como as ameaças a Rueda e sua irmã Maria Emília, que é tesoureira do partido, e uma possível residência do deputado no mesmo condomínio.

Bivar nega que tenha ameaçado o atual presidente, mas admite que já subiu o tom contra ele. Em coletiva de imprensa, o deputado contou que disse a Rueda que "acabaria com a raça política dele", sem admitir ter sido em tom de ameaça.

A jornalistas, Bivar disse que não há registros sobre o incêndio no grupo do condomínio onde estão as casas atingidas pelo fogo. O deputado pernambucano tem uma residência no mesmo local.