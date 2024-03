PF e Receita fazem operação contra crimes tributários e lavagem que envolve beneficiário do Perse

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram nesta terça-feira uma ação conjunta com o objetivo de reprimir crimes tributários e de lavagem de dinheiro praticados por pessoas ligadas a empresas do setor de entretenimento e de autopeças do Estado de São Paulo.

Segundo comunicado da PF, um dos alvos da operação é beneficiário do Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos lançado durante a pandemia, e ainda em vigor, com benefícios tributários para empresas do setor.

Com o intuito de perseguir o déficit zero em 2024, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou acabar com o bilionário Perse por meio de uma medida provisória, mas teve de recuar ante à resistência liderada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No mês passado, Haddad disse que a Receita investigava irregularidades no programa, ressaltando que não se tratava de uma "caça às bruxas".

Na ação desta terça-feira, conforme o comunicado, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Guarujá, Itu e Indaiatuba, todas em São Paulo.

Também foram decretadas ordens judiciais de bloqueio de valores em contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas investigadas até o limite aproximado de 1 bilhão de reais, assim como o sequestro de bens imóveis e veículos avaliados em mais de 60 milhões de reais.

(Reportagem de Ricardo Brito)