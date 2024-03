Petróleo fecha em leve queda após EUA aumentarem previsão de produção de petróleo bruto

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo fecharam com ligeira queda nesta terça-feira após uma previsão acima do esperado para a produção de petróleo bruto dos EUA e dados econômicos de viés baixista, mas as persistentes tensões geopolíticas limitaram as perdas.

Os contratos futuros do Brent para entrega em maio recuaram 0,29 dólar, a 81,92 dólares por barril. O contrato de abril do petróleo bruto dos EUA (WTI) terminou com queda de 0,37 dólar, a 77,56 dólares.

Os preços ao consumidor dos EUA tiveram sólido aumento em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho, atribuindo a inflação persistente, em grande parte, aos custos mais altos da gasolina e de moradia.

"Isso mostra um segundo mês de aumento", disse Tim Snyder, economista da Matador Economics, observando que os números ainda estavam dentro das expectativas. "O consenso nos mercados diz que o Fed não reduzirá as taxas até junho", acrescentou.

Na terça-feira, a Opep manteve sua previsão de crescimento relativamente forte da demanda global de petróleo em 2024 e 2025, e aumentou ainda mais sua estimativa de crescimento econômico para este ano, dizendo que havia mais espaço para melhorias.

Do lado da oferta, a Administração de Informações sobre Energia dos EUA (EIA) aumentou sua perspectiva de crescimento da produção doméstica de petróleo em 2024 em 260.000 barris por dia, para 13,19 milhões de barris, em comparação com um aumento de 170.000 bpd previsto anteriormente.

O aumento da previsão pode ser em decorrência da assunção de preços mais altos do petróleo, disse o analista do UBS Giovanni Staunovo.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Paul Carsten em Londres, Colleen Howe em Pequim e Emily Chow em Cingapura; reportagem adicional de Natalie Grover em Londres)