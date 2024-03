Patamar atual do dólar de R$4,90 a R$5,00 é competitivo e impulsiona exportações, diz Alckmin

Por Victor Borges

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços afirmou nesta terça-feira que a atual faixa em que a cotação do dólar tem variado é positiva para o país, por estar em um nível competitivo que impulsiona as exportações.

Em entrevista à rádio Itatiaia, Alckmin ressaltou os efeitos positivos do trabalho do governo atual nos indicadores econômicos com um destaque maior para a queda da moeda norte-americana, que tem variado entre 4,90 e 5,00 reais, segundo ele.

Nesta terça-feira, o dólar à vista fechou com uma queda discreta de 0,08%, a 4,9750 reais na venda, depois que investidores não alteraram significativamente suas expectativas para o ciclo de afrouxamento monetário do Federal Reserve após aceleração em dados de inflação norte-americanos.