Ovos de Páscoa estão caros? Veja 11 alternativas de presentes por até R$ 55

Se você se assustou com o preço dos ovos de chocolate este ano, saiba que eles não precisam ser os únicos itens na cesta do coelho da Páscoa. Barras, bombons e biscoitos também são boas opções de presentes para crianças e adultos e, muitas vezes, saem mais em conta.

Para ajudar a comemorar a Páscoa sem pesar tanto no bolso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com lembranças alternativas por até R$ 55. Confira a seguir:

Barra de chocolate ao leite 80g, cada;

Sabores: Diamante Negro e Laka.

Barra de chocolate feita com leite dos Alpes;

Sabores: Avelã, Bubbly White, Choco Wafer, Happy Cows, Iogurte de Morango e Oreo Sandwich.

Wafer com recheio e cobertura de chocolate ao leite;

Contém 3 caixas.

Confeitos de chocolate ao leite;

Sabor amendoim ou chocolate.

Caixa de bombons sortidos;

Inclui sabores como Ouro Branco, Sonho de Valsa e Bis, entre outros.

Barra de chocolate ao leite com nougat de mel e amêndoas;

Importado.

Chocolate ao leite;

Recheio cremoso.

Feitos com chocolate ao leite;

Contém 5 unidades de 10g cada.

Chocolate branco crocante com floquinhos de arroz e recheio cremoso;

50 unidades de bombons.

Bombons de chocolate ao leite com avelãs e uma casca crocante;

Embalagem com 12 unidades.

Bombom com recheio de castanha de caju;

Embalagem com 50 unidades.

