ONU usa rota terrestre de Israel para levar ajuda ao norte de Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A ONU utilizou uma nova rota terrestre nesta terça-feira para entregar comida ao norte de Gaza pela primeira vez em três semanas, em um momento em que cresce a pressão para que Israel permita mais acesso ao enclave em meio à fome iminente.

Jamie McGoldrick, coordenador de auxílio da ONU para o Território Ocupado Palestino, disse à Reuters que um comboio do Programa Alimentar Mundial usou uma estrada militar israelense que passa ao lado da cerca da fronteira com Gaza para chegar ao norte do enclave.

Comida suficiente para 25.000 pessoas foi entregue à Cidade de Gaza nas primeiras horas desta terça-feira, afirmou a porta-voz do Programa, Shaza Moghraby. Foi a primeira entrega do Programa ao norte desde 20 de fevereiro e “prova que é possível transportar comida pelas estradas”.

"Esperamos aumentar a escala, precisamos que o acesso seja regular e consistente, especialmente para as pessoas no norte de Gaza que estão à beira da fome", disse Moghraby.

"Precisamos de pontos de entrada diretamente para o norte."

A ONU alertou que pelo menos 576.000 pessoas em Gaza -- um quarto da população -- estão à beira da fome.

O Exército de Israel não respondeu a pedido por comentário sobre o uso da estrada militar pelo comboio do Programa Alimentar Mundial em um primeiro momento.

(Reportagem de Michelle Nichols, na ONU; Reportagem adicional de Steve Holland, em Washington, e Emily Rose, em Jerusalém)