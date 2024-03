RJ: Baleado em rodoviária é funcionário da Petrobrás e está em estado grave

Do UOL, em São Paulo e no Rio

Duas pessoas foram baleadas na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro na tarde desta terça (12).

O que aconteceu

Bruno Lima da Costa Soares, de 34 anos, funcionário da Petrobras, foi ferido por arma de fogo e está no centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. O estado dele é grave, segundo direção do hospital em comunicado liberado às 21h32.

O Sindicato dos Petroleiros do RJ iniciou uma campanha de doação de sangue. A organização pede para que as doações sejam feitas no Hemorio, na região central da cidade, em nome de Bruno Soares.

Uma outra pessoa foi atingida por estilhaços, segundo a TV Globo. Ela teria sido atendida no ambulatório da rodoviária.

Bruno Soares: homem de 34 anos foi baleado em rodoviária no RJ Imagem: Reprodução

Na mesma ocorrência, 17 pessoas foram feitas reféns por um homem armado por quase três horas. Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) foram para o local e atuaram nas negociações. Ele se entregou por volta das 18h.

Em nota, a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais e bombeiro", disse a concessionária.

O terminal foi evacuado e as viagens, suspensas por tempo indeterminado. O ônibus é da Viação Sampaio e seguia para Minas Gerais. O UOL tenta contato com a empresa.

O Hospital Municipal Souza Aguiar recebeu um paciente originário da situação que ocorre na Rodoviária Novo Rio. Trata-se de um homem de 34 anos, com ferimento por arma de fogo, que está no centro cirúrgico em estado grave.

Nota da Secretaria Municipal de Saúde