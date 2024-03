Nikolas Ferreira vai a evento de Lula após assumir Comissão da Educação

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) compareceu hoje a uma cerimônia com o presidente Lula (PT), de anúncio de cem novos institutos federais até 2026.

O que aconteceu

Oposicionista não costuma aparecer em agendas do presidente, mas foi a este evento. Ele assumiu a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados na semana passada.

"É uma agenda institucional, sou presidente da Comissão de Educação e meu papel é fiscalizar", disse o deputado.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), deu uma alfinetada no deputado. "Muito bom vê-lo aqui assistindo ao presidente Lula fazer o papel de tudo o que o governo dele não fez. Tem que vir sempre", declarou.

Nikolas foi eleito presidente da comissão por um ano após indicação do PL, que tem 96 deputados eleitos. A nomeação foi aprovada por 22 votos a favor e 15 em branco.

Bolsonarista nunca apresentou proposta sobre o tema. Ele é conhecido pela defesa de pautas ideológicas.

O presidente Lula participou hoje do anúncio de cem novos institutos federais no país. Ao todo, o país somará 784 instituições do tipo.